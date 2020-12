La Disney fa sapere che il film, uscito ne 2014, Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, avrà un suo reboot. Nonostante all’epoca non avesse ricevuto il successo sperato, la Disney è pronta a riprovarci, affiancandosi ai più grandi ed esperti del settore.

La storia prende spunto da un libro per bambini di Judith Viorst pubblicato nel 1972 ma che ancora oggi appare molto attuale e potenzialmente attrattiva per i ragazzi.

Di cosa parla Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare?

Come suggerisce il titolo, il film parla di un ragazzo sfortunato al quale, in un solo giorno capitano una serie di disgrazie inimmaginabili, che lo coinvolgono in situazioni spiacevoli. A seguire, anche la famiglia del ragazzo si troverà coinvolta in situazioni incredibili ed assurde.

Insomma, la storia ha delle premesse interessanti, che se portate avanti con maestria potranno sicuramente regalarci un film molto bello ed avvincente. Certo viene da chiedersi come mai la Disney sia pronta a riscommettere su un film che, nel bene e nel male, fa parte ormai del passato?

Probabilmente c’è a certezza questa volta di cogliere nel segno…

Nel film del 2014, i genitori del protagonista erano interpretati da Steve Carell e Jennifer Garner, il protagonista da Ed Oxenbould (già visto nel film The Visit), mentre i fratelli di quest’ultimo, dagli attori Dylan Minnette e Kerris Dorsey. Per il reboot invece non sappiamo ancora chi saranno gli attori e interpreti della storia.

La sceneggiatura del reboot di Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare sarà affidata a Matt Lopez, che ha già collaborato con la Disney per film come Bedtime Stories, Corsa a Witch Mountain e L’apprendista stregone.

La produzione invece sarà affidata a 21 Laps e Jim Henson Company, che si sono già occupati del precedente film del 2014.

Insomma, la Disney ci riprova! Chissà che questa volta non andrà meglio del precedente…

Tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.