Una mamma per amica è stata una delle serie televisive più amate dal pubblico di tutto il mondo. Con le sue puntate ha accompagnato le nostre serate dal 2000 al 2008 con sette stagioni facendoci sognare, soffrire e gioire insieme alle due protagoniste, Lorelai e Rory Gilmore, mamma e figlia che vivono nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow.

Abbiamo imparato ad amare e supportare le due ragazze tanto che, nel 2016, quando è arrivata l’ottava stagione con Una mamma per amica – Di nuovo insieme formata da quattro episodi con una Lorelai più matura ed una Rory adulta è stata molta la felicità di poter rivedere sul piccolo schermo le ragazze Gilmore. Proprio l’ultima stagione si è chiusa con un’importante rivelazione: la gravidanza di Rory. Non ci è dato sapere, al momento, chi sia il padre però proprio questa chiusura ha fatto ben sperare i fan a proposito di un nuovo capitolo. Al momento non abbiamo nessuna notizia a riguardo, ma una cosa è certa: i protagonisti di Una mamma per amica ne sarebbero felici.

Lorelai e Luke protagonisti di Una mamma per amica

Prima tra tutti Lauren Graham (Lorelai) che si è detta pronta per tornare sul set ed ha rivelato di avere una clausola che le permette di liberarsi da altri impegni professionali per poter dare la priorità a Gilmore Girls. Ma ora anche Scott Patterson, l’attore che veste i panni di Luke, ha detto la sua. Come la collega, è entusiasta all’idea di un nuovo revival, ma non finisce qui. Lui stesso ha spunti per quello che potrebbe accadere. L’attore, infatti, pensa ad una nuova stagione con protagonista il figlio o la figlia di Rory e con la ragazza che, nel pieno della sua carriera, è costretta a lasciare il figlio ai nonni Lorelai e Luke:

“Se è di Logan, lui si ribella e se ne va. La storia si ripete alla Christopher e Lorelai. E lei potrebbe andare via per perseguire un’enorme opportunità in Europa per il suo lavoro di scrittrice e mollare il bambino a noi. E noi lo cresceremo per un po’ mentre lei è fuori a lavorare prima di tornare a casa.”

Molta la curiosità di sapere chi è il padre del figlio che Rory porta in grembo. Se da una parte l’attore Matt Czuchry (Logan) afferma di saperlo, dall’altra abbiamo Patterson che non ne è al corrente. La teoria più accreditata per i fan è che il padre sia proprio Logan che, però, è promesso sposo ad un’altra ragazza così Rory sarà una ragazza madre proprio come Lorelai lo è stato per lei.

Ed a te piace Una mamma per amica? Ti piacerebbe vedere un nuovo revival? Ti aspettiamo nei commenti!