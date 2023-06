L’abbiamo conosciuto nelle vesti di Edoardo Conte in “Mare fuori“, ma Matteo Paolillo, giovane attore di origine salernitana, è anche il protagonista di un corto firmato Lavazza e Sky in onda su quest’ultima piattaforma di streaming a partire dal 19 giugno 2023.

Si intitola “Una notte a Torino” e, come già si è potuto intuire, è stato girato proprio nel capoluogo piemontese, di cui vengono svelate tutte le mirabili bellezze.

Scopriamo allora qui di seguito più nel dettaglio la trama e il trailer di “Una notte a Torino“.

“Una notte a Torino” è un viaggio indietro nel tempo

Il corto di “Una notte a Torino” porta lo spettatore alla scoperta di una delle bevande italiane più amate e conosciute nel mondo: l’espresso.

Matteo Paolillo interpreta un ragazzo di nome Paolo, che una sera giunge a Torino insieme a Viola, interpretata dall’attrice Paola Buratto.

La loro nottata verrà d’improvviso movimentata dall’inaspettato incontro con due gentiluomini: Angelo Moriondo (Daniele Ornatelli) e Luigi Lavazza (Giovanni Siniscalco), provenienti direttamente dal lontano ‘800.

Il primo l’inventore della macchina per fare l’espresso, il secondo il fondatore dell’azienda torinese che porta il suo cognome, i due volti storici del caffè guideranno Paolo e Viola, e noi spettatori con loro, alla scoperta degli elementi, dei luoghi e delle storie che hanno portato alla nascita dell’espresso.

La voce narrante che accompagna l’intera serie è quella di Valeria Angione.

Il trailer di “Una notte a Torino”

Di seguito vi lasciamo il trailer di “Una notte a Torino“.

La serie è formata da quattro episodi brevissimi, di 3 minuti l’uno, presentati sottoforma di spot, cui fa seguito un cortometraggio che di minuti ne dura 10, e la cui regia è stata affidata a Giovanni Bedeschi.

“Una notte a Torino” è disponibile alla visione su Sky Uno, Sky Cinema, Sky Arte, Sky Serie, TV8, Sky Atlantic e Sky Investigation.

–

Dopo aver parlato della trama e del trailer di “Una notte a Torino”, è giunto il vostro momento di dirci cosa pensate di questa serie. Vi interessa? A voi i commenti.