I fan di Uncharted saranno lieti di sapere che è stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film, in cui vengono mostrate alcune scene tratte dal set e nel quale, finalmente, si parla della prossima data di uscita nei cinema.

Curiosi di saperne di più? Come probabilmente i fan più accaniti già sapranno, si tratta di un’opera in lavorazione da diversi anni, tratta dal celebre videogioco Playstation. Se ne parla davvero da lungo tempo, poichè il film, prima di essere ultimato, ha visto numerosi cambi di registi, e molti degli addetti ai lavori lo avevano dato più volte come operazione ormai conclusa, che non sarebbe più stata realizzata.

Uncharted, analisi del trailer ufficiale

Diversamene da quanto in molti pensavano, e a quanto si può vedere dal trailer appena rilasciato, Uncharted gode di ottima salute, nonostante tutte le vicissitudini a quanto pare ormai già passate, finite e archiviate. Il filmato promozionale ufficiale mostra diverse sequenze tratte dal film, tra cui quella con il protagonista impegnato in una rocambolesca missione di salvataggio a bordo di un aereo cargo: avete visto quanta adrenalina in una sola scena?

La sequenza ricorda molto da vicino una scena vista nel videogioco PS3 Uncharted 3: L’inganno di Drake, dove il protagonista, ovvero Nathan Drake – che ne film avrà una veste più giovane rispetto a quanto visto nei quattro capitoli principali del gioco, e sarà poco più di un ragazzo e non un uomo di una certa età – veniva chiamato per salvare la sua stessa vita ad alta quota, in una maniera del tutto simile a quanto visto nel primo trailer del film. E per la data di uscita nelle sale, invece?

Una scena del videogioco Uncharted.

Uncharted, la data di uscita negli States e in Italia

Siete impazienti? Allora, se guardate anche voi il trailer scoprirete che per la data dell’uscita internazionale non rimane da attendere poi molto tempo. Uncharted, infatti, sarà disponibile nei cinema di tutto il mondo, o quasi, già a partire dal 18 febbraio del 2022. Notizia ufficializzata anche sul profilio ufficiale Twitter del film. E per l’uscita in Italia, invece, quanto bisognerà aspettare?

Per quanto riguarda il nostro paese, ancora non è dato sapere quando è prevista la messa in onda nelle sale cinematgrafiche, tutto dipenderà non solo dalla distribuzione, ma anche dal lavoro di doppiaggio. Allo stato attuale, quindi, non sembra plausibile che anche nel nostro paese il film possa essere disponibile già dal 18 febbraio 2022, purtroppo per quanto riguarda noi la data precisa non è stata ancora confermata.

Quasi certamente, però, maggiori notizie sulla data di uscita nelle sale italiane verrà data in tempi brevi, per quanto riguarda altre curiosità sul film, invece – di cui vi avevamo già parlato qui -, il trailer mostra diverse sequenze del lavoro finito, ed è molto diverso e più dettagliato del video che era stato divulgato ieri, e che oggi mostra delle sequenze più specifiche, ovvero nella parte finale del trailer.

Nel trailer in italiano, inoltre, possiamo vedere l’attore Tom Holland (Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Rampage – Furia animale, Spider-Man: Far from Home) nei panni di Nathan Drake in diversi momenti della pellicola, che si annuncia come davvero molto spettacolare e decisamente rispettoso delle atmosfere dei videogiochi della serie.

Il film tratto dal gioco omonimo Uncharted è concepito come una sorta di prequel e vede Nathan Drake fare il barista prima di andare a caccia di tesori con il fidato Victor “Sully” Sullivan. La descrizione ufficiale ufficiale del film si limita a dire che:

“In un’epopea di azione e avventura che attraversa il mondo, i due vanno alla pericolosa ricerca del ‘più grande tesoro mai trovato’ mentre cercano anche indizi che potrebbero portare al fratello perduto da tempo di Nathan.”

Oltre all’attore Tom Holland, troviamo tra gli interpreti anche: Mark Wahlberg (Ritorno dal nulla, Boogie Nights – L’altra Hollywood, Transformers 4 – L’era dell’estinzione) che sarà Victor Sullivan, Tati Gabrielle (K.C. Agente Segreto, Dimension 404, Le terrificanti avventure di Sabrina) che darà il volto a Braddock, Sophia Ali (Faking It – Più che amiche, The Mindy Project, The Wilds) ovvero Chloe Frazer e Antonio Banderas (Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, Gun Shy – Eroe per caso, The New Mutants) di cui non è stato ancora reso noto il ruolo.

Alla regia, invece, troviamo Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland, Gangster Squad, Zombieland – Doppio colpo), subentrato dopo diversi abbandoni da parte di altri cineasti di un certo peso come: David O. Russell (Spanking the Monkey, I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita, Il lato positivo – Silver Linings Playbook), Neil Burger (The Illusionist – L’illusionista, The Lucky Ones – Un viaggio inaspettato, Billions), Seth Gordon (The King of Kong: A Fistful of Quarters, Come ammazzare il capo… e vivere felici, Baywatch), Shawn Levy (Una notte al museo, Notte folle a Manhattan, Free Guy – Eroe per gioco), Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, Black Mirror, The Boys) e Travis Knight (Kubo e la spada magica, Boxtrolls – Le scatole magiche, Bumblebee).