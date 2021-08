Sex and the City ed Emily in Paris sono due serie televisive molto amate dal pubblico. Una è un must degli anni passati, mentre l’altra si sta facendo sempre più strada ultimamente. Di una siamo in attesa del revival, mentre di Emily in Paris attendiamo con ansia il secondo capitolo. Non tutti sanno che sono state ideate entrambe dalla stessa persona, il creatore Darren Star.

Darren Star di certo non sta fermo ed anzi è pronto a stupire il pubblico con un nuovo lavoro per Netflix: una comedy dal titolo Uncoupled che lo vedrà lavorare insieme al produttore esecutivo Jeffrey Richman, nome noto di Modern Family. Finalmente iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni come quelle per quanto riguarda il cast. E’ una notizia di poco tempo fa che il protagonista sarà Neil Patrick Harris, attore del Nuovo Messico classe 1973, noto per aver preso parte ad How I Met Your Mother e che in Uncoupled vestirà anche i panni del produttore esecutivo. Per quanto riguarda gli altri nomi del cast, invece, sarà necessario aspettare ancora un pò di tempo prima di conoscerli.

L’attore Neil Patrick Harris

Sappiamo che le riprese di Uncoupled andranno in scena prima della fine dell’anno e la location scelta per la comedy sarà la metropoli di New York, sulla falsa riga di Sex and the City. Sul piccolo schermo, invece, sarà necessario aspettare il prossimo anno prima di vederlo su Netflix. Il protagonista è Michael che, dopo aver vissuto una vita quasi perfetta, viene lasciato improvvisamente dal marito dopo 17 anni insieme. Per l’uomo inizia un vero e proprio periodo da incubo poiché non solo ha perso la persona che amava, ma soprattutto perché la vita per un uomo gay single e di 40 anni a New York non è così facile.

