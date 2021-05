Se vi piacciono i prodotti televisivi di sicuro successo, sarete lieti di sapere che Darren Star, creatore tra gli altri di show conosciuti da tutti come Beverly Hills 90210, Sex and the City, Younger e, solo per ultima in quanto a successo conclamato Emily in Paris, sta per tornare sul piccolo schermo con Uncoupled, nuova serie diversa dalle sue ultime produzioni.

Uncoupled, però, a differenza delle ultime serie prodotte da Darren Star che quasi sempre hanno avuto le donne come protagoniste, sarà un po’ diversa dal solito. Il protagonista, infatti, sarà un uomo di quarant’anni che suo malgrado si ritrova improvvisamente single dopo ben 17 anni di matrimonio.

Archiviato, quindi, almeno per il momento, il successo della serie Emily in Paris che è stata riconfermata per una seconda stagione attualmente in lavorazione, il servizio di video in streaming si affida nuovamente al prolifico sceneggiatore Darren Star per cercare di bissare lo stesso successo.

Di cosa parla Uncoupled?

Al centro della storia di Uncoupled c’è Michael, quarantenne che deve cambiare le sue abitudini suo malgrado e con grande difficoltà. L’uomo, che era convinto di avere una vita perfetta ma che si dovrà ricredere quando il marito lo lascia dopo 17 anni. Si ritrova così a dover vivere due incubi in uno: aver perso l’amore della sua vita e ritrovarsi gay solo a 40 anni a New York.

Per Darren Star e Jefferey Richman, entrambi gay dichiarati, si tratta di un progetto che inseguivano da anni riuscire a fare una commedia romantica con un uomo omosessuale dichiarato adulto.

Le dichiarazioni rispetto a Uncoupled

Il nuovo progetto di questa serie è stata accolta da tutti con grande entusiasmo, e tutti sperano in un successo come i precedenti lavori dei produttori. Un comunicato congiunto rilasciato dai creatori, entrambi vincitori dell’Emmy Awards, Darren Star e da Jefferey Richman sottolinea che:

“Non potevamo sperare in una casa più perfetta di Netflix per Uncoupled. Una commedia romantica con un protagonista gay è un progetto che ci appassiona e che ci riguarda sia a livello personale che universale-“

Fa da eco, immediatamente, Tracey Pakosta, vice presidente delle comedy originali di Netflix, anche lei molto contenta sia del progetto che della collaborazione con Darren Star e Jefferey Richman:

“Siamo entusiasti di collaborare con Darren per un’altra nuova entusiasmante serie. Sia Darren che Jeffrey hanno continuamente catturato lo spirito del tempo creando personaggi e storie che appassionano il pubblico di tutto il mondo”

La serie è una produzione MTV Entertainment Studios e Jax Media, già partner di Star per Emily in Paris e Younger. A bordo del progetto, in qualità di produttori esecutivi, ci sono anche Tony Hernandez e Lilly Burns. Uncoupled, comedy appena ordinata, ha già ottenuto un ordine di una prima stagione di 8 episodi.