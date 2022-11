Uno di noi sta mentendo è una serie tv di genere thriller che si basa sull’omonimo libro di Karen M. McManus. I protagonisti sono degli adolescenti che si trovano, all’improvviso, a dover affrontare la morte improvvisa di Simon, un loro compagno, che muore dopo aver bevuto un bicchiere di acqua durante una punizione a scuola, quando nell’aula erano tutti presenti.

Ha debuttato su Netflix nel febbraio 2022 ed ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico con i primi 8 episodi in grado di attirare l’attenzione e la curiosità dei telespettatori. Per questo motivo, la seconda stagione è arrivata in breve tempo e solo pochi giorni fa ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming ed anche il secondo capitolo è piaciuto. Ovviamente sappiamo che Netflix è sempre alla ricerca di titoli su cui puntare per poter evitare di perdere ulteriori abbonati e per sconfiggere la concorrenza delle altre piattaforme di streaming. Sappiamo bene che finita una stagione, il pubblico si chiede subito se ci sarà o meno un sequel. Pare scontato che verrà rinnovata sia per il successo avuto, ma anche per il finale aperto, anche se la decisione non sarà di Netflix, bensì di Peacock perché negli Stati Uniti la serie tv Uno di noi sta mentendo va in onda con loro e la seconda stagione si è conclusa già da un mesetto.

I protagonisti di Uno di noi sta mentendo

Se non hai avuto ancora modo di vedere Uno di noi sta mentendo 2 non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler. Nella seconda stagione si parla dell’omicidio dell’assassino di Simon con i quattro protagonisti che devono scoprire chi ha voluto la morte di Jake. Alla fine ci si rende conto che Jake era segretamente amico di Simon e che la reazione allergica, che ha dato inizio a tutto, in realtà era solo frutto di uno scherzo finito male. Nel rinnovo della serie tv ci spera anche Erica Saleh, la showrunner, che durante un’intervista con Tv Line ha rivelato i suoi piano in caso di proseguimento di Uno di noi sta mentendo:

“Per ora, la speranza sarebbe di poter lavorare su quel flash-forward in modo da scoprire cosa accade durante la cerimonia del diploma e e se i protagonisti riusciranno a finire il liceo sani e salvi ovviamente si riferisce alla seconda stagione quando vediamo un salto temporale ed un altro omicidio senza sapere però identità della vittima”.

Se a breve Peacock dovesse confermare la terza stagione, essa arriverà sul piccolo schermo tra circa un anno per poi arrivare, dopo qualche mese, anche su Netflix. Non ci resta altro che aspettare la decisione ufficiale con il pubblico che chiede, a gran voce, sui social network il rinnovo di Uno di noi sta mentendo curiosi di sapere cosa succederà e soprattutto di seguire le nuove avventure di ragazzi

E tu hai già avuto modo di vedere il secondo capitolo di Uno di noi sta mentendo? Ti piacerebbe se ci fosse una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!