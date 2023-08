Marco Bocci è pronto per tornare ad essere il protagonista del mondo cinematografico italiano e non solo. Infatti farà parte del cast di Unwanted – Ostaggi del Mare, serie tv che andrà in onda su Sky Original e su Now e che è attesa per il mese di novembre.

La serie tv vede come protagonista Orizzonte, una nave da crociera piena di turisti occidentali che si stanno godendo qualche giorno di vacanza. A seguito di un naufragio, la nave da crociera porta in salvo un gruppo di migranti. Da quel momento le storie dei passeggeri della nave si intrecciano con quelle dei personaggi dell’equipaggio, ma soprattutto con quelle dei migranti abbattendo limiti e pregiudizi. Tuttavia, qualcosa cambierà nel momento in cui i migranti si accorgono che Orizzonte ha come prossima tappa la Libia, ovvero la terra da dove loro sono scappati per cercare una vita migliore. Disperati decidono di prendere in ostaggio la nave per far cambiare rotta. Certo, da qua a novembre manca ancora un po’ di tempo e, per questo motivo, è stato reso pubblico un breve trailer così almeno sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare dalla serie tv in arrivo.

Marco Bocci in Unwanted – Ostaggi del Mare

Analisi trailer Unwanted – Ostaggi del Mare

Il trailer di Unwanted – Ostaggi del Mare ci rivela che nel cast della serie tv troveremo, oltre Marco Bocci, anche altri nomi noti a livello internazionale come l’attrice tedesca Jessica Schwarz, ma anche Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi e Francesco Acquaroli. Il tutto inizia con le immagini del naufragio dove le atmosfere cupe ci fanno ben capire lo stato di paura che stanno vivendo i migranti. Si alternano i momenti difficili vissuti sia dal capitano, ma anche dai naufraghi fino al momento in cui cambia tutto all’improvviso. Si passa dal divertimento alla necessità di sopravvivere.

