Continuano le uscite sulle maggiori piattaforme di streaming, dedicate a bambini, ragazzi e adolescenti, e in questa settimana che va dal 9 al 15 dicembre sono tanti i film e le serie tv che andranno ad arricchire i cataloghi di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Vediamo quali sono i prodotti più interessanti in arrivo con trama, cast e trailer, per poter passare un pomeriggio di divertimento dopo la scuola e lo studio.

Uscite per ragazzi e adolescenti su Netflilx questa settimana

Hank e il camion dei rifiuti (Serie tv)

Disponibile dal: 10 novembre 2020

10 novembre 2020 Cast : Max Keane

: Max Keane Genere: Animazione

Animazione Rating: Per tutti

Hank e il camion dei rifiuti

Il protagonista di questa serie tv animata è Hank, un bambino di sei anni che ha un singolare migliore amico, un camion per i rifiuti. I due, insieme a numerosi altri amici, vivranno tantissime avventure all’insegna del rispetto dell’ambiente e dell’amore per la natura. La serie animata è adatta a tutte le fasce d’età; divertente e istruttivo piace tanto anche ai grandi!

Dash e Lily (serie tv)

Disponibile dal: 10 novembre 2020

10 novembre 2020 Cast : Austin Abrams, Midori Francis

: Austin Abrams, Midori Francis Genere: Teen drama

Teen drama Rating: 12+

I protagonisti di questa serie tv dal profumo natalizio sono Dash e Lily, lui cinico e pessimista, lei ottimista e solare. I due si lanciano l’un l’altro delle sfide per affrontare azioni incredibili, e si scambiano un quaderno con su scritto sogni e desideri ogni volta che s’ incontrano. Fino a quando i due amici/nemici non si accorgono di avere molto in comune…

Gli autori della serie tv sono gli stessi del libro Nick & Nora: tutto accadde in una notte dal quale è stato tratto anche il film.

Jingle Jangle: un’avventura natalizia

Disponibile dal: 13 novembre 2020

13 novembre 2020 Cast : Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, Anika Noni Rose

: Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, Anika Noni Rose Genere: Commedia

Commedia Rating: Film per tutti

Si avvicinano e feste natalizie e Netflix non ci fa mancare un po’ di film a tema. Si comincia proprio con Jingle Jungle: un’avventura natalizia, un film per tutta la famiglia che parla del leggendario giocattolaio Jeronicus Jangle e delle sue meravigliose creazioni. Un giorno però, il suo più fidato collaboratore ruba l’idea più bella; soltanto l’intervento della nipote di Jangle riuscirà a riportare tutto al proprio posto…

Per passare una serata in allegria, in famiglia, aspettando il Natale.

Cicogne in missione

Disponibile dal: 15 novembre 2020

15 novembre 2020 Cast di voci : Federico Russo, Pino Insegno, Alessia Marcuzzi (ed. italiana)

: Federico Russo, Pino Insegno, Alessia Marcuzzi (ed. italiana) Genere: Animazione

Animazione Rating: Film per tutti

La protagonista di questa divertente commedia animata è Junior, una cicogna che lavora per una ditta di consegne. Quando per errore Junior attiva un macchinario che fabbrica bambini, è costretta a rimediare subito, prima che il capo se ne accorga, consegnando il bebè in tempi record. Sarà fondamentale l’aiuto della sua amica Tulip…

Una storia semplice e divertente che piacerà a grandi e piccini.

Le uscite per ragazzi e adolescenti su Amazon Prime Video

Alex Rider (Serie tv)

Disponibile dal: 12 novembre 2020

12 novembre 2020 Cast :

: Genere: Spythriller

Spythriller Rating: 14+

Alex Rider è una serie tv di genere spy e thriller, basata sulla saga letteraria di Anthony Horowitz che dal 12 novembre verrà resa disponibile sulla piattaforma video di Amazon.

Il protagonista della storia è Alex, un adolescente che diventa una spia sotto copertura per i servizi segreti della Gran Bretagna. La sua missione sarà quella di indagare in un istituto correttivo dove confluiscono decine di ragazzi difficili e ribelli. Una missione ardua, dove nessun altro può farcela.

