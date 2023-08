Miley Cyrus è tornata con il uo nuovo brano “Used to be young”, scritto con Michael Pollack e Gregory Aldae Hein. La ballata fa parte dello speciale della ABC “Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)”.

In contemporanea con l’uscita della canzone, Miley Cyrus ha pubblicato anche il videoclip ufficiale in cui ha messo sé stessa e la sua potenza comunicativa al centro della scena. Infatti, il filmato mostra la popstar esibirsi sulle note del brano, ma ad avere un ruolo fondamentale è l’esplosivo testo che guida lo spettatore negli oltre tre minuti.

Il significato di “Used to be young” di Miley Cyrus

Il brano è stato scritto due anni fa, ma come lei stessa ha affermato: “Mi sentivo incompresa. Ci ho messo 18 mesi a dipingere un quadro sonoro visto della mia prospettiva”. E così la postar onora e ricorda ma allo stesso tempo dice addio hai suoi anni “pazzi” e prende coscienza dell’essere ormai cresciuta e questo è dimostrato da una maturità notevole nel testo e non solo in Miley.

Nella canzone la cantante fa chiari riferimenti al suo passato da ribelle. La morale? Non rinnegare il passato, amare chi siamo diventati e celebrare le persone che diventeremo in futuro. “Mi dici che il tempo m’ha cambiata /Va bene perché è stata una bella corsa / Lo so, ero pazza e questo perché ero giovane”.

Un ballata splendida che cattura l’anima. “Anche se il mio lavoro è finito, questa canzone continuerà a scriversi ogni giorno. Il fatto che rimanga incompiuto fa parte della sua bellezza. Questo brano è dedicato a tutti voi“, ha dichiarato la popstar.

La traduzione di “Used to be young” di Miley Cyrus

La verità è a prova di proiettile

Non puoi prenderti in giro

Non mi vesto allo stesso modo

Io e chi dici

Ero ieri

Abbiamo preso strade separate

Ho lasciato la mia vita veloce

Da qualche parte nel passato

Perché è per inseguire le auto

Si scopre che ci sono bar aperti

Porta a cuori spezzati

E andando troppo lontano

Lo so, ero pazza

So che una volta ero divertente

Dici che ero selvaggia

Dico che ero giovane

Mi dici che il tempo mi ha cambiata

Va bene, ho fatto una bella corsa

Lo so, ero pazza

Questo perché ero giovane

Prendine uno, versalo

Non vale la pena piangere

Le cose che non puoi cancellare

Come i tatuaggi e i rimpianti

Parole che non ho mai pensato

E quelli che sono scappati

Ho lasciato la mia vita veloce

Da qualche parte nel passato

E ho preso un’altra strada

Risulta stanze affollate

Svuotare al più presto

C’è un altro posto dove andare, ooh

Lo so, ero pazza

So che una volta ero divertente

Dici che ero selvaggia

Dico che ero giovane

Mi dici che il tempo mi ha cambiata

Va bene, ho fatto una bella corsa

Lo so, ero pazzo

È perché ero giovane

Ooh

Lo so, ero pazza

Incasinato ma, Dio, è stato divertente

So che ero selvaggia

È perché ero giovane

Quelle notti sprecate non sono sprecate

Li ricordo tutti

Lo so, ero pazza

È perché ero giovane

Mi dici che il tempo mi ha cambiata

Va bene, ho fatto una bella corsa

Lo so, ero pazza

È perché ero giovane

Cosa ne pensi di “Used to be young” di Miley Cyrus? Lascia un commento!