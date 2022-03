“Used To Know Me” fa parte del quinto album di Charli XCX, intitolato “Crash” e ufficialmente pubblicato ieri, 18 Marzo 2022.

L’album prodotto da Darryl Reid e Jon Shave è un mix di sound che richiamano l’atmosfera degli anni ’80 e ’90.

Charli XCX, pseudonimo di Charlotte Emma Aitchison è un’artista iconica che ha contribuito ad espandere il panorama della musica pop negli ultimi dieci anni con le sue produzioni.

Charli XCX non è solo una cantante e cantautrice ma è anche una documentarista, una conduttrice radiofonica e capo di una propria etichetta discografica.

Durante la sua carriera Charli ha collaborato con molte star come i BTS, Lizzo, HAIM e scritto musica per colleghi tra cui Shawn Mendes, Camilla Cabello e Selena Gomez.

“Used To Know Me” include alcuni suoni elettronici e uno stile pop pronto a tirarci fuori dalla nostra comfort zone.

Il significato di Used To Know Me di Charli XCX

Con la canzone “Used To Know Me”, che letteralmente significa “prima mi conoscevi” Charli vuole raccontare la fine di una relazione, che permette alla protagonista di aprire gli occhi e ricominciare a mettere insieme i pezzi di una nuova vita.

La canzone è scritta usando tutti i verbi coniugati al passato, dando l’idea all’ascoltatore che la storia sia conclusa e che ci si possa finalmente liberare dalla gabbia metaforica che era diventata quella relazione.

Nei versi della canzone, la cantate si paragona a un fiore che sboccia dopo la fine di questo amore ritrovando, quindi, la forza per guardare avanti e simbolicamente rinascere.

Traduzione del testo di Used To Know Me

Prima mi conoscevi, ora no

Mi ipnotizzavi, lo facevi così facilmente

Tu, tu, tu, tu

Mi avevi al tuo dito

Mi hai fatto cadere a terra

Io ero il tuo angelo

Ora sto uscendo dalla tua porta

Dici che sto diventando cattivo

Dirò che sono finalmente puro

splendore nel mio riflesso

Penso di essermi perso prima

Mi ha trattenuto, mi ha legato dentro una gabbia

Ho dovuto cambiare la mia vita perché sapevo che saresti rimasto lo stesso

Non potevo vedere che eri sul mio cammino

Posso vedere in modo chiaro ora, ora, ora

Prima mi conoscevi, ora no

Mi ipnotizzavi, lo facevi così facilmente

Sono finalmente libero dal tuo controllo

Non ho bisogno di un bacio di addio, sono da solo stanotte, ohh

Sono come un fiore che sboccia, da quando ti ho lasciato indietro

Non so cosa stavo facendo, pensavo che il tuo veleno fosse divino

Sapevo che stavi diventando cattivo, hai detto che ho perso la testa

No, non mi farai così

Mi ha trattenuto, mi ha legato dentro una gabbia

Ho dovuto cambiare la mia vita perché sapevo che saresti rimasto lo stesso

Non potevo vedere che eri sul mio cammino

Posso vedere in modo chiaro ora, ora, ora

Prima mi conoscevi, ora no

Mi ipnotizzavi, lo facevi così facilmente (Quindi)

Sono finalmente libero dal tuo controllo (Controllo)

Non ho bisogno di un bacio d’addio, sono da solo stanotte, oh

Sì-sì, sì-sì-sì

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la (La-la-la-la)

La -la-la-la-la-la (La-la)

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Prima mi conoscevi, ora no

