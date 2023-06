Valeria è una serie televisiva spagnola, tratta dai romanzi dell’autrice di Valencia Elisabet Benavent, che ha fatto il suo debutto su Netflix nel maggio 2020. All’attivo ha tre stagioni dove possiamo seguire la storia di Valeria, una giovane scrittrice, che nel corso delle puntate vive la separazione dal marito con cui sta fin dalla adolescenza e si innamora di un uomo affascinante, ma altamente pericoloso. A fare da contorno a tutto questo sono le sue tre migliori amiche, sempre al suo fianco: Lola, Carmen e Nerea.

La terza stagione di Valeria ha fatto il suo debutto su Netflix proprio pochi giorni fa, precisamente venerdì 2 giugno. Una serie che ha ottenuto un grande successo sia da parte del pubblico sia da parte della critica tanto che è stata definita la Sex and the City spagnola. D’altronde i presupposti per il suo successo mondiale c’erano già visto che i libri di Elisabet Benavent hanno venduto oltre un milione di copie. Gli otto episodi che sono appena usciti, però, saranno gli ultimi della serie tv. Come sappiamo, quando un titolo piace c’è sempre grande tristezza quando si conclude e soprattutto nel caso di Valeria si era dato per scontato che ci sarebbe stata una quarta stagione e che proprio questa sarebbe stata l’ultima, sulla falsa riga della saga di romanzi Nei panni di Valeria. E se pensi che magari gli ultimi due libri della Benavent siano stati riassunti in una sola stagione, purtroppo così non è.

Se non hai ancora avuto modo di guardare la terza stagione di Valeria, non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. Nel terzo capitolo, troviamo la protagonista alle prese con un nuovo amore, lo scrittore Bruno, anche se il suo cuore e la sua mente vanno sempre verso Victor. Troviamo Carmen ansiosa perché sta preparando il suo matrimonio con Borja e notiamo il cambiamento della bella e spavalda Lola che cede all’amore con tutte le sue paure, ansie e soprattutto si innamora di un ragazzo di 20 anni. Spazio, ovviamente, anche a Victor che sarà presente e farà di tutto per conquistare nuovamente la sua Valeria che, però, pare avere tutte le intenzioni di andare avanti con la sua vita e dimenticare il ragazzo. A proposito di Valeria 2, Elisabet Benavent ha affermato, durante un’intervista con Europa Press, che:

Le protagoniste di Valeria, la serie tv Netflix

“La terza stagione è una spilla d’oro. È un inno all’amore, e all’amore da tutti i punti di vista possibili, non solo l’amore romantico. Penso che in questa stagione il leitmotiv principale sia una storia d’amore tra quattro amici che avranno sempre l’uno per l’altro e che si scelgono l’un l’altro su tutto il resto ”.

Inutile dirlo, c’è molta tristezza dopo questa decisione e soprattutto non si capisce il motivo visto che la serie tv ha avuto un ottimo successo e conta su un cast spagnolo di eccezione. Così non vedremo coronare la storia d’amore tra Valeria e Victor che, nel quarto libro Valeria senza Veli, convolano a nozze e diventano genitori dopo aver provato invano ad essere semplici amici. A questo punto, c’è chi chiede sui social ad alta voce uno spin off su Lola, uno dei personaggi più amati. D’altronde la stessa Benavent ha pubblicato un libro Il diario di Lola che potrebbe essere lo spunto giusto per dare nuova vita alla serie tv. Non ci resta altro che aspettare e vedere se Netflix renderà felice il suo pubblico.

E tu hai già avuto modo di vedere la terza stagione di Valeria? Cosa ne pensi della decisione di non proseguire con un quarto capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!