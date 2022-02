Valerio Lundini è un comico ed un autore televisivo di Roma classe 1986. Senza dubbio, il suo è un nome in grado di attirare l’attenzione grazie al suo talento ed alla sua ironia. È sufficiente pensare che su Instagram conta ben 498 mila follower.

Diventato famoso grazie al programma Una pezza di Lundini, andato in onda in seconda serata su Rai 2, è la parodia di un talk mandato in onda all’ultimo minuto dove troviamo un presentatore impreparato che deve riuscire a coprire il vuoto improvviso del palinsesto a causa di trasmissioni mai andate in onda. Ancora una volta, Lundini ha voluto alleggerire un po’ la situazione. D’altronde è da due anni a questa parte che le nostre giornate trascorrono tra ansie, paura, telegiornali e virologi. Il comico ha deciso di vivere con un po’ di leggerezza questo virus che, soprattutto nell’ultimo periodo, sta colpendo proprio tutti: è un continuo di contatti con persone positive, familiari ed amici in isolamento. Chi ancora è riuscito a non essersi contagiato, si sente assediato. Da qui l’idea di una canzone comica e geniale dal titolo Shark Covid che Valerio Lundini canta insieme alla sua band I Vazzanikki.

Il comico Valerio Lundini

Il significato di Shark Covid

Shark Covid è un brano pop dove la vera protagonista è la frase “C’ha il Covid” che ultimamente sentiamo ripetere almeno una volta al giorno, proprio per sottolineare il fatto che il virus ormai ha colpito chiunque, come canta Valerio Lundini: mio padre ha il covid, così come mia madre, mio fratello, mia sorella, pure mia nonna, addirittura lo hanno Giovanna d’Arco e Sergio Mattarella. Voleva andare al cinema, ma non è più possibile: “Considera che ormai ce lo dobbiamo prendé tutti, eh”. Non mancano i riferimenti anche alle leggi che sono uscite negli ultimi mesi e che, alcune, sono viste un po’ in modo strano, tanto che il comico canta: “Ma come funziona? Al ristorante se stai seduto non te lo prendi, se stai in piedi si?”. Ed alla fine arriva alla conclusione che, secondo lui, la vita di prima non tornerà più.

