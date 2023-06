L’Internet Movie Database (IMDb) ha apportato alcune modifiche al suo sistema di valutazione per il remake live-action della Disney de “La Sirenetta” dopo che la nuova uscita è diventata l’ultimo obiettivo del “review bombing”, una pratica in cui una produzione è inondata di commenti negativi recensioni da parte di utenti che gestiscono più account o utilizzano bot per crearne di nuovi.

Dalla sua uscita, “La Sirenetta” ha raccolto 41.000 valutazioni da parte degli utenti su IMDb. Sebbene il film abbia ottenuto un punteggio medio positivo di 7,0 oltre il 39% delle valutazioni sono 1 stella, l’opzione più bassa possibile.

IMDb ha inserito un avviso nella pagina delle valutazioni del film, scrivendo che il “meccanismo di valutazione del sito ha rilevato attività di voto insolite su questo titolo. Per preservare l’affidabilità del nostro sistema di valutazione, è stato applicato un calcolo di ponderazione alternativo”.

Sebbene la sezione FAQ di IMDb non approfondisca ampiamente il modo in cui l’azienda calcola un punteggio ponderato, afferma che “non tutti i voti hanno lo stesso impatto o peso sulla valutazione finale. Quando viene rilevata un’attività di voto insolita, infatti, può essere applicato un calcolo di ponderazione alternativo per preservare l’affidabilità del nostro sistema”.

Valutazione IMDb de “La Sirenetta”: le critiche razziste ad Halle Biley

“La Sirenetta” è stata oggetto di critiche razziste ormai da diversi anni, a partire da quando Halle Bailey, un’attrice nera, è stata annunciata per la prima volta come Ariel.

Bailey ha dichiarato a Variety che l’anno scorso la sua famiglia si è unita per sostenerla quando un hashtag #NotMyAriel ha preso piede online dopo che le riprese del film erano state svelate. Bailey ha condiviso anche il ricordo dei suoi nonni che hanno raccontato di aver affrontato la discriminazione nella loro vita.

Le aziende hanno già tentato diverse volte di combattere il “review bombing”. L’anno scorso, il proprietario di IMDb Amazon ha introdotto un periodo di controllo di 72 ore per le recensioni degli utenti di “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”, che ha subito un contraccolpo razzista per aver scelto attori di colore come residenti della Terra di Mezzo.

