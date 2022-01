Vanessa Incontrada è un’attrice ed una conduttrice televisiva di Barcellona classe 1978. Molto amata dal pubblico italiano e non solo: grazie al suo talento, alla sua simpatia ed al suo essere sempre se stessa senza mai nascondersi ed anzi mettendosi sempre in prima fila per far capire alle donne che loro valgono molto di più della loro forma fisica, che se anche ci sono dei chili in più non è certo un problema.

Qualsiasi programma che la vede protagonista è un successo assicurato. Per questo motivo non abbiamo dubbi che lo sarà anche la prossima fiction che la vedrà nel cast dal titolo Fosca Innocenti che andrà in onda su Canale 5 in quattro puntate dalla durata di 100 minuti circa ciascuna. Girata tra Roma ed Arezzo, è prodotta da Massimo Del Frate ed è diretta da Fabrizio Costa che abbiamo già visto all’opera con L’Allieva e Luce dei Tuoi Occhi. Fosca Innocenti segna il ritorno sul piccolo schermo, in veste di attrice, di Vanessa Incontrada dopo Angeli – Una storia d’amore nel 2014.

La trama di Fosca Innocenti

Fosca Innocenti è la vicequestore della Polizia di Arezzo. È orgogliosa e ostinatamente single, vive in una fattoria, ha un olfatto incredibile e ama fare lunghe passeggiate solitarie sul suo cavallo Artù. Fosca guida una squadra di donne (più un unico uomo) con la quale risolve intricati casi di omicidio. Perché anche tra i profumi, la bella luce e i placidi colli della Toscana avvengono efferati delitti che attirano l’attenzione della popolazione e non solo.

Fosca non affronterà grandi crimini che riguardano mafia o terrorismo. Se la vedrà con casi di cronaca normali come quelli che spesso sentiamo al telegiornale o leggiamo nei giornali locali, compiuti da persone normali ma che spesso sono tra i crimini più brutali. Alla fine della giornata, Fosca si concede un bicchiere di vino con il suo migliore amico Cosimo, che conosce fin da piccola e con il quale, senza aspettarselo, intraprenderà un qualcosa di più grande dell’amicizia.

Il cast di Fosca Innocenti

Vanessa Incontrada vestirà i panni di Fosca Innocenti, mentre Francesco Arca sarà Cosimo, il suo migliore amico ed un uomo molto importante nella vita di Fosca. Nel cast troveremo anche Irene Ferri, Desiré Noferini, Cecilia Dazzi, Giovanni Guidelli e Giorgia Trasselli nei panni di Bice.

Quando andrà in onda Fosca Innocenti?

Al momento non c’è una data precisa su quando andrà in onda Fosca Innocenti su Canale 5, nonostante si inizino a vedere già le prime pubblicità in onda sul piccolo schermo. Viene spontaneo pensare che andrà in scena dopo la settimana del Festival di Sanremo così, in questo modo, potrà evitare interruzioni ed andare in scena per quattro settimane consecutive.

