Il 23% di tutti gli album acquistati quest’anno erano in vinile, con “Voyage” degli ABBA il più venduto.

Le vendite di dischi in vinile nel 2021 sono state le più alte degli ultimi 30 anni, nonostante i problemi ampiamente pubblicizzati con arretrati e ritardi dovuti al covid-19.

Secondo i nuovi dati della British Phonographic Industry (BPI), quest’anno sono stati venduti oltre cinque milioni di dischi in vinile, con un aumento dell’8% rispetto al 2020. È il 14° anno consecutivo che il formato ha aumentato le vendite. I dischi in vinile costituiscono il 23% di tutti gli album venduti quest’anno.

L’album in vinile più venduto del 2021 finora è il ritorno degli ABBA ‘Voyage’.

Riflettendo sulle statistiche, Geoff Taylor, amministratore delegato di BPI, Brit Awards e Mercury Prize, ha dichiarato:

“È un ottimo momento per essere un fan della musica, con una scelta più ampia che mai supportata da un grande valore. Grazie agli investimenti delle etichette discografiche in nuova musica e talenti, i fan possono acquistare e collezionare la musica che amano di più su vinile, CD e persino cassette, godendo anche dell’accesso a oltre 70 milioni di brani per lo streaming istantaneo quando e con che frequenza vogliono. Questo permette a una nuova generazione di artisti di creare musica e avere carriere di successo nel mercato globale”.

All’inizio di quest’anno, un nuovo studio ha scoperto che la Gen Z acquista più dischi in vinile dei millennial. Analizzando un sondaggio condotto da MRC Data, 4.041 persone di età pari o superiore a 13 anni hanno risposto nel corso di due settimane sulle loro influenze musicali, ispirazioni e acquisti, con il 15% degli intervistati della Generazione Z – persone comunemente identificate come nate all’incirca tra il 1997 e 2012 – che hanno affermato di aver acquistato album in vinile nei 12 mesi precedenti.

Campagne come LoveRecordStores, Record Store Day e National Album Day hanno aiutato a incrementare le vendite nei negozi di dischi indipendenti e catene specializzate.

Il 2020 ha visto anche il vinile vendere più dei CD per la prima volta dagli anni ’80. Secondo la Recording Industry Association of America (RIAA), il vinile ha contribuito con l’incredibile cifra di 232 milioni di dollari alle vendite fisiche totali di 376 milioni di dollari nella prima metà del 2020.

