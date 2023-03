Il Festival del cinema di Venezia, Netflix e The Gotham Film & Media Institute stanno collaborando per un programma di film nell’iconica sede di New York, il Paris Theatre, intitolato “Venice Film Festival Presents: Next Generation”.

L’evento durerà quattro giorni dal 20 al 23 Aprile e presenterà i film dei primi dieci anni di Biennale College Cinema della Biennale di Venezia.

Le proiezioni saranno accompagnate da discussioni approfondite tra nuovi registi e registi, produttori e scrittori affermati. La serata di apertura sarà caratterizzata dalla proiezione del thriller-mistero “Padre nostro, il diavolo” con gli interventi del regista di Venezia Alberto Barbera e della responsabile del programma Savina Neirotti.

Il vincitore di Indie Spirit Nikyatu Jusu, il cui film al Sundance “Nanny” è stato acquistato da Amazon e Blumhouse, fungerà da moderatore per la discussione della serata di apertura con la regista Ellie Foumbi.

Biennale College Cinema è un programma incubatore di film a basso budget di registi emergenti. Tra i film che sono emersi ci sono “The Cathedral”, vincitore dello Spirit Award di Ricky D’Ambrose e “This is Not a Burial”, “It’s a Resurrection” di Lemohang Jeremiah Mosese.

Ogni anno una scaletta di dodici opere prime e seconde viene selezionata per la Biennale College Cinema dal direttore di Venezia Alberto Barbera con la responsabile del programma Savina Neirotti. Fino a quattro dei progetti di sviluppo vengono quindi selezionati per la produzione con sovvenzioni di € 200.000 e un posto al Festival del cinema di Venezia vero e proprio una volta completato.

“Venice Film Festival Presents: Next Generation”: le parole di Albero Barbera

Il Paris Theatre è il luogo d’essai a schermo singolo più longevo di New York City. Inaugurato nel 1948, doveva chiudere nel 2019, ma è stato salvato e rinnovato da Netflix.

“Venice Film Festival Presents: Next Generation sarà un evento unico che metterà in mostra con gioia la bellezza e l’abilità racchiuse in alcuni dei tanti magnifici film emersi da Biennale College Cinema nel suo primo decennio”, hanno dichiarato Alberto Barbera e Savina Neirotti. “Apprezziamo profondamente il continuo supporto dei nostri amici e partner accademici di The Gotham, così come delle gentili persone di Netflix, che si impegnano a inaugurare molti altri decenni di film meravigliosi”.

“Questo è un programma molto entusiasmante per il Teatro di Parigi”, ha affermato Spencer Klein, responsabile della distribuzione di Netflix. “Siamo entusiasti di portare questa importante componente della Mostra del cinema di Venezia al pubblico di New York, e siamo particolarmente soddisfatti della qualità dei film che mostreremo e del fatto che i cineasti saranno lì per discutere del loro lavoro”.

Il programma dei film

Giovedì 20 Aprile ore 19:00

Programma della serata inaugurale

“Padre nostro, il diavolo” con la regista Ellie Foumbi in persona

Discussione post-proiezione con Ellie Foumbi moderata da Nikyatu Jusu

Ambientato in una sonnolenta cittadina francese, l’avvincente dramma di Ellie Foumbi è una storia di memoria e vendetta che si svolge come un thriller di suspense. Babetida Sadjo è affascinante nei panni di Marie, la capocuoca di una casa di riposo. La sua facile vita quotidiana trascorsa a prendersi cura dei residenti, uscire con la sua collega e migliore amica Nadia (Jennifer Tchiakpe) e prendere in giro una potenziale nuova storia d’amore viene sconvolta dall’arrivo di padre Patrick (Souleìymane Sy Savané), un Sacerdote africano che lei riconosce da un terrificante episodio nella sua terra natale. Mentre si fa apprezzare dai residenti e dal personale, Marie è costretta a decidere come affrontare al meglio questo ricordo del suo passato travagliato.

La serata si aprirà con un omaggio al Direttore Artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, e alla Responsabile Cinema di Biennale College, Savina Neirotti.

Venerdì 21 Aprile

“Hotel Salvation“ con il regista Shubhashish Bhutiani in persona

Adil Hussain interpreta Rajiv, un uomo d’affari oberato di lavoro, che accetta di onorare l’ultimo desiderio di suo padre, Daya, accompagnandolo nella città santa di Varanasi. Lì, fanno il check-in all’Hotel Salvation, dove ai residenti vengono concesse solo due settimane per vivere i loro ultimi giorni o tornare a casa. Mentre Daya si crogiola nei semplici piaceri di questo luogo senza tempo, Rajiv si ritrova gravato dai molti obblighi che si è lasciato alle spalle. La storia dei legami familiari e dell’accettazione della morte è universale, ma con un tocco leggero e uno stile profondamente attento, Bhutiani fonda profondamente il suo film nella realtà della cultura indiana e della vita quotidiana.

Sabato 22 Aprile

Beautiful Things con il regista Giorgio Ferrero in persona

Beautiful Things è un viaggio nel nostro consumo ossessivo. Il documentario meravigliosamente originale e visivamente sbalorditivo di Giorgio Ferrero segue quattro uomini che lavorano da soli in: un vasto giacimento petrolifero del Texas, lo scafo di una nave mercantile, una camera senza eco e una fossa di raccolta differenziata in cemento. Questi personaggi disparati sono uniti nella catena di creazione, logistica, marketing e distruzione di oggetti che permea il nostro mondo. Ferrero ci aiuta a vedere il nostro mondo in modo nuovo, offrendo una via di fuga da quella che chiama “la bulimia del nostro stile di vita contemporaneo”.

“The Fits” con la regista Anna Rose Holmer in persona

L’undicenne maschiaccio Toni (una spettacolare Hightower della famiglia reale) è stregata dall’affiatata squadra di ballo che vede allenarsi nella stessa palestra di Cincinnati dove fa pugilato. Innamorata del potere e della fiducia della forte comunità di ragazze, Toni trascorre sempre meno tempo a fare boxe con suo fratello maggiore, e invece assorbe con entusiasmo le routine di danza e le esercitazioni dei maestri a distanza, e si perfora persino le orecchie nel tentativo di adattarsi Ma quando una misteriosa epidemia di svenimento affligge la squadra, il desiderio di accettazione di Toni diventa più complicato.

Domenica 23 Aprile

This is not a burial, it’s a resurrection e video intervista al regista Lemohang Jeremiah Mosese

Con l’occhio di un poeta per il luogo, la luce e le dimensioni spirituali dell’esistenza quotidiana, Lemohang Jeremiah Mosese elabora una meditazione sul concetto di patria e un’elegia trascendente per ciò che si perde in nome del progresso. Addolorata e sola dopo la morte del marito e dei figli, l’anziana Mantoa (Mary Twala Mhlongo, in una performance che scuote l’anima) si prepara alla propria morte e ad essere sepolta accanto ai suoi antenati. Quando i piani per una nuova diga vicino al suo villaggio nel regno senza sbocco sul mare del Lesotho minacciano di spazzare via letteralmente tutto ciò che le è caro, Mantoa prende un’ultima posizione, mobilitando i suoi vicini a combattere per la loro terra e il loro stile di vita.

The Cathedral e il regista Ricky D’Ambrose in persona

Questo racconto multigenerazionale segue l’ascesa e la caduta di una famiglia nel corso di decenni, vista attraverso gli occhi del suo membro più giovane, Jesse, un figlio unico che sviluppa un interesse per l’arte. Vediamo una famiglia e un paese disgregarsi nel dramma vincitore dello Spirit Award di Ricky D’Ambrose. Distribuendo una cornice bressoniana di interni riccamente strutturati e delicati gesti delle mani, questi scorci nostalgici su un legame padre-figlio fratturato evocano meticolosamente una Long Island degli anni ’80 e ’90.

