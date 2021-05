Tutti pazzi per la reunione di Friends! Tutti pazzi per la canzone tormentone gatto rognoso che nella serie cult di NBC la bionda e svagata Phoebe Buffay – interpretata dall’attrice Lisa Kudrow -, canta accompagnandosi con la sua fedele, e scordata!, chitarra.

Come i fan più attenti dello show ricorderanno, ieri è andata in onda la reunion di Friends, attesissima in questi ultimi mesi, e in questa puntata speciale il cast di protagonisti per la prima volta in 17 anni si è ritrovato insieme a parlare della sitcom che li ha resi delle star: Jennifer Aniston: (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) David Schwimmer (Ross), hanno ricordato i momenti più belli passati insieme sul set.

Non può mancare, tra i ricordi più vividi di tutti gli amanti dello show, sicuramente una delle canzoni più famose interpretate da Phoebe Buffay, che in Friends oltre ai tanti lavori è anche una singolare cantante di piano bar, sempre accompagnata dalla sua chitarra, ovvero il super tormentone gatto rognoso!

Levante canta gatto rognoso

Per celebrare questo evento attesissimo, il ritorno dei sei personaggi in una reunion densa di anneddoti e commozione, la cantautrice Levante ha pubblicato una sua versione di gatto rognoso, la canzone con cui Phoebe ha deliziato più volte tutti gli avventori del Central Perk. Potete trovarla sulla sua pagina Instagram nelle Stories oppure su Twitter.

La cantautrice siciliana, che è una grande fan dichiarata di Friends, ci ha tenuto a ricordare la reunion dello show, andata in onda ieri sera negli Stati Uniti. Ha deciso, quindi, di celebrare l’evento intonando la celebre canzone di Phoebe sui social in occasione dell’uscita dello speciale che ha riunito i sei protagonisti della sitcom.

“È stato bellissimo fare questo tributo musicale“, ha detto la cantautrice dopo averci regalato un’interpretazione che rispecchia a pieno il suo stile.

Il testo di gatto rognoso

Se la memoria non dovesse più accompagnarvi, ecco il testo integrale del brano gatto rognoso, canzoncina orecchiabile e perfetta anche per passare in allegria una serata karaoke:

Gatto rognoso, gatto rognoso, chi ti ha cacciato via?

Gatto rognoso, bel gattone, non è colpa tua…

Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone.

Bel gattone, bel gattone, non è colpa tua…

Ti farei un bel bagno

se non scappassi come un ragno.

Gatto rognoso, troppo rognoso, che cos’hai sul muso?

Gatto rognoso, troppo rognoso, non sei più peloso.

Gatto rognoso, bel gattone, non è colpa tua…

Gatto rognoso (in originale “Smelly Cat”) è una delle canzoni, sicuramente la più famosa, che nella serie Phoebe suona e canta con la sua inseparabile chitarra. I fan dello show hanno avuto modo di ascoltarla per la prima volta nel sesto episodio della seconda stagione intitolato Allergia al kiwi, ma la bionda cantautrice l’ha riproposta in diverse occasioni.

Probabilmente sono pochi a sapere che il brano è stato scritto dalla stessa Lisa Kudrow (che ha composto oltre al testo anche la melodia), Adam Chase, Betsy Borns e Chrissie Hynde ma ciò che in molti probabilmente ignorano è che, in principio, la canzone doveva avere come protagonista un cane e chiamarsi “Smelly Dog”.

La nota canzoncina, infatti, è stata ispirata da un cane di nome Gouda che aveva un cattivo odore e che la sceneggiatrice Betsy Borns possedeva quando era piccola ma gli autori, all’epoca, hanno deciso che sarebbe stata più divertente se avesse parlato di un gatto puzzolente.

Il brano gatto rognoso, insieme a tanti altri tormentoni della serie, è diventato poi un caposaldo della cultura pop e ha portato Lisa Kudrow a interpretarlo svariate volte anche dopo la fine di Friends, come quando nel 2015 l’ha cantato insieme a Taylor Swift durante un concerto di quest’ultima.

Nella reunion di Friends una sorpresa musicale, attenzione SPOILER!

In Friends: The Reunion, come è naturale, non poteva mancare un riferimento a gatto rognoso – attenzione alle anticipazioni se non avete ancora visto lo speciale – e Lisa Kudrow non ha deluso i fan, esibendosi per l’ennesima volta con la sua chitarra sulle note della canzone.

La vera sorpresa, però, è stata vedere intervenire addirittura Lady Gaga che si è detta grande fan di gatto rognoso e si è unita a Lisa Kudrow regalandoci un’interpretazione memorabile. E voi avete già visto la reunion di Friends? Vi ricordiamo che oggi è disponibile anche nella versione doppiata in italiano su Sky e NOW.