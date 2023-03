I Metallica hanno pubblicato un nuovo video di “72 Seasons”, la title track del loro prossimo album.

“72 Seasons” è stato scelto come singolo d’apertura e come titolo del nuovo album perché incarna perfettamente il concetto che Hetfield/Ulrich/Hammett volevano esprimere con la loro opera.

All’inizio di questo mese, la band ha anche annunciato di aver acquistato un impianto di pressatura di dischi in vinile ad Alexandria, in Virginia, per tenere il passo con la domanda dei fan e soddisfare le loro esigenze. Il precedente album completo dei Metallica era “Hardwired…To Self-Destruct” e risale al 2016.

Sette anni in cui la band di James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha continuato a fare tour mondiali (il WorldWired Tour è durato quasi tre anni), ha festeggiato i 40 anni di storia della band fondata nel 1981 a San Francisco e ha avuto un enorme successo presso una nuova generazione di pubblico quando il loro inno trash metal “Master of Puppets” del 1986 è stato usato come colonna sonora in una scena chiave della quarta stagione della serie televisiva Stranger Things.

Lars Ulrich nelle ultime interviste ha dichiarato: “Sarà il nostro disco più potente, più grandioso e più figo. Scherzi a parte, se non pensassimo di non avere ancora fatto il nostro album migliore, perché dovremmo continuare a suonare insieme?”.

Il video di “72 Seasons” dei Metallica e le parole di Hetfield

Il brano è descritto perfettamente da James Hetfield che dice: “72 stagioni” rappresenta i primi 18 anni della nostra vita che ci formano svelando il nostro vero ‘io’. Gli anni in cui i nostri genitori cercano di dirci chi siamo, di incasellarci ed etichettarci attorno a un tipo o un altro di personalità. Credo che la parte più interessante di tutto questo sia lo studio continuo delle convinzioni fondamentali con cui cresciamo e di come queste influenzino la nostra percezione del mondo oggi. Gran parte delle nostre esperienze da adulti sono una rievocazione o una reazione alle esperienze che abbiamo vissuto durante la nostra infanzia. Prigionieri dell’infanzia o liberati da quei legami che ci portiamo dietro.”

Il video di “72 Seasons” è stato diretto dal regista Tim Saccenti, che ha lavorato con la band anche per i precedenti singoli estratti dall’album “Lux Aeterna”, “Screaming Suicide” e “If Darkness Had A Son”.

