Lil Nas X ha pubblicato una nuova versione del suo singolo di successo “Montero (Call Me By Your Name)” in cui ricrea ogni suono della canzone con la sua bocca.

A quanto pare, “Montero” riesce bene anche a cappella, con Lil Nas X che crea alcune semplici percussioni e imita i sintetizzatori con ronzii e semplici melodie vocali. Ad accompagnare la canzone c’è un video musicale – che puoi vedere qui sopra – in cui più Lil Nas X appare su più finestre quadrate nello schermo.

Lil Nas X ha pubblicato “Montero” a marzo e la canzone ha raggiunto un ottimo piazzamento anche su billboard, dove attualmente è 2° in classifica con sopra solo la nuova Rapstar di Polo G. Sono già tre le settimane in cui Montero è in classifica e siamo sicuri che difficilmente si schioderà dalla hot 100.

Montero ha suscitato molte polemiche per via del video musicale. I conservatori, ad esempio, si sono scagliati contro Lil Nas X dato che il cantante fa una lap dance con Satana e poi gli rompe il collo (i veri satanisti, tuttavia, sono diventati grandi fan di Lil). I piani per una “scarpa Satan” in edizione limitata – una Nike Air Max 97 personalizzata con una goccia di sangue nella suola – sono stati frenati dopo che Nike ha intentato una causa contro il collettivo artistico, MSCHF, che aveva lavorato con il musicista al progetto. E il video di “Montero” ha anche attirato alcune critiche per le sue somiglianze con la clip “Cellophane” di FKA Twigs, ma i due artisti hanno risolto la questione amichevolmente sui social media.