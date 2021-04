Per festeggiare i 50 anni del primo disco solista di John Lennon, ecco un video inedito della canzone Isolation, un estratto dal cofanetto Ultimate Collection dell’album di debutto John Lennon/Plastic Ono Band del 1970.

Il video è uno sguardo intimo alla vita di John Lennon e Yoko Ono, in quella che è stata la loro casa in Tittenhurst Park nel Berkshire.

Il video inedito di Isolation di John Lennon

Nel video di Isolation, che vi mostriamo in cima all’articolo, ci viene mostrata la grande casa di Lennon e Ono. Spazi ampi, aperti, luminosi pieni di oggetti che ci raccontano la quotidianità e l’intimità della coppia.

Le riprese iniziano nella camera da letto, un’ampia stanza con un letto sul pavimento, e tutto intorno libri, dischi, quadri, un tavolo di cristallo e tanta luce. Si passa poi, man mano che il video va avanti, alle altre stanze, come il bagno, le cabine armadio piene di abiti, lo studio con in bella vista gli strumenti musicali e infine uno spazio esterno immerso nel verde del parco.

Niente di più semplice per raccontare la vita di tutti i giorni di Lennon, i posti che alimentavano la sua ispirazione, gli oggetti cari e l’agiatezza vissuta nonostante tutto in modo semplice.

In occasione del 50° anniversario della John Lennon / Plastic Ono Band, arriva quindi l’edizione super deluxe della Ultimate Collection dell’album di debutto solista del compianto Beatle, che contiene 159 tracce, di cui 87 che non sono mai state pubblicate, insieme a nuovi mix. Una vera gioia per i fan e i collezionisti, che potranno trovarlo in vendita a partire dal 23 aprile 2021.

