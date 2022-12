Guarda la video recensione di Avatar: la via dell’acqua e scrivi un commento per dire la tua sul film.

La video recensione di Avatar: la via dell’acqua contiene spoiler.

Avatar: la via dell’acqua è un film di fantascienza epico americano del 2022 diretto da James Cameron da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, con una storia che il trio ha scritto con Josh Friedman e Shane Salerno. Prodotto da Lightstorm Entertainment & TSG Entertainment e distribuito da 20th Century Studios, è il sequel di Avatar (2009) e il secondo film della serie Avatar. Come membri del cast troviamo Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao e Matt Gerald che riprendono i loro ruoli dal film originale, con Sigourney Weaver che torna ma in un ruolo diverso. Tra i nuovi membri del cast ci sono Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco e Jemaine Clement. Nel film, Jake Sully (Worthington) e la sua famiglia esplorano gli oceani di Pandora per incontrare il clan Metkayina.

Cameron ha dichiarato nel 2006 che gli sarebbe piaciuto realizzare il sequel di Avatar se il primo film avesse avuto successo, e ha annunciato i primi due sequel nel 2010, dopo il successo diffuso del primo film, con La via dell’acqua che inizialmente sarebbe dovuto uscire nel 2014. Tuttavia, l’aggiunta di altri tre sequel, per un totale di cinque film Avatar, e la necessità di sviluppare nuove tecnologie per filmare scene di performance capture sott’acqua, un’impresa mai realizzata prima, ha portato a notevoli ritardi per lavorare alla sceneggiatura, alla preproduzione e agli effetti visivi. Il processo di ripresa, avvenuto contemporaneamente a un terzo film Avatar attualmente senza titolo, è iniziato a Manhattan Beach, California, il 15 agosto 2017. Il luogo delle riprese è stato trasferito a Wellington il 25 settembre 2017 e si è concluso alla fine di settembre 2020 dopo tre anni di riprese. Con un budget stimato di 350-400 milioni di dollari, Avatar: la via dell’acqua è uno dei film più costosi di tutti i tempi.

A seguito di ripetuti ritardi nel programma di rilascio previsto, Avatar: la via dell’acqua è stato presentato in anteprima a Londra il 6 dicembre 2022 ed è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il ​​16 dicembre 2022 e in Italia il 14 dicembre 2022. Il film ha ricevuto recensioni positive dalla critica, che ne ha lodato la grafica, effetti e risultati tecnici, ma ha criticato la sua narrativa e la lunga durata. Organizzazioni come il National Board of Review e l’American Film Institute hanno nominato Avatar: la via dell’acqua come uno dei dieci migliori film del 2022. Il film ha ricevuto anche numerosi altri riconoscimenti, comprese le nomination per il miglior film drammatico e miglior regista.

Qual è la trama di Avatar: la via dell’acqua?

Più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Jake Sully vive come capo dell’Omaticaya e cresce una famiglia con Neytiri, che include i suoi figli Neteyam e Lo’ak e sua figlia Tuk, sua figlia adottiva Kiri (nata da Grace Augustine), e un ragazzo umano di nome Spider, figlio del colonnello Miles Quaritch che nacque su Pandora e non fu in grado di essere trasportato sulla Terra in criostasi a causa della sua giovane età. Con sgomento dei Na’vi, gli umani tornano su Pandora per prepararla a diventare una nuova Terra, mentre la Terra sta morendo. Costruiscono una nuova base operativa principale chiamata Città Testa di Ponte. Tra i nuovi arrivati ​​ci sono i “ricombinanti”, avatar Na’vi con i ricordi dei marines deceduti della RDA, tra cui il ricombinante di Quaritch come loro capo.

Jake avvia una campagna di guerriglia contro le linee di rifornimento della RDA. Quaritch e i suoi ricombinanti conducono una missione contro l’insurrezione di Jake, catturando i suoi figli. Jake e Neytiri arrivano e liberano la maggior parte di loro, ma Spider viene preso da Quaritch, che lo riconosce come suo figlio. Decide di trascorrere del tempo con lui per attirare Spider dalla sua parte, e a sua volta Spider insegna a Quaritch la cultura e la lingua Na’vi. Consapevoli del pericolo che la conoscenza di Spider rappresenta per la loro sicurezza, Jake e la sua famiglia si esiliano dall’Omaticaya e si ritirano nel clan dei Metkayina sulla costa orientale di Pandora, dove trovano rifugio, anche se alcuni membri della tribù li considerano come demoni per il loro patrimonio genetico umano. La famiglia apprende i modi della gente della barriera corallina, Kiri sviluppa un legame spirituale con il mare e le sue creature, e Lo’ak fa amicizia con Tsireya, la figlia del capo clan Tonowari e sua moglie Ronal.

Lo’ak litiga con il fratello di Tsireya, Aonung. Quando torna per scusarsi per l’insistenza di Jake, Aonung e i suoi amici lo invitano a fare un viaggio nel territorio di un pericoloso predatore marino e lo lasciano bloccato. Lo’ak viene salvato e fa amicizia con Payakan, un tulkun, una specie di cetaceo intelligente e pacifista che i Metkayina considerano la loro famiglia spirituale. Al suo ritorno, Lo’ak si prende la colpa, conquistando l’amicizia di Aonung, ma gli viene detto che Payakan è un emarginato tra la sua specie. Durante un viaggio all’Albero delle Anime di Metkayina, Kiri si collega con esso per incontrare sua madre, ma subisce un violento attacco. Viene curata da Ronal, ma quando Jake chiama Norm Spellman e Max Patel per chiedere aiuto, Quaritch riesce a rintracciarli nell’arcipelago dove vivono le persone della barriera corallina. Portando Spider con sé, requisisce una nave baleniera che sta dando la caccia ai tulkun per raccogliere i loro enzimi cerebrali per creare rimedi antietà. Quaritch inizia a interrogare brutalmente le tribù indigene sulla posizione di Jake; ordina all’equipaggio di balenieri di uccidere arbitrariamente i tulkun per attirare Jake. Lo’ak si collega mentalmente con Payakan e scopre che il tulkun è stato scacciato perché è andato contro i modi della sua specie e ha attaccato i balenieri che hanno ucciso sua madre.

Quando i Metkayina vengono a sapere dei massacri dei tulkun, Lo’ak parte per avvertire Payakan, seguito dai suoi fratelli, Tsireya e Aonung. Trovano Payakan inseguito dai balenieri e Lo’ak, Tsireya e Tuk vengono catturati da Quaritch. Con i loro figli in pericolo, Jake, Neytiri e i Metkayina decidono di affrontare gli umani. Quaritch costringe Jake ad arrendersi, ma vedendo la sua anima gemella in pericolo, Payakan attacca i balenieri, innescando un combattimento che uccide la maggior parte dell’equipaggio e danneggia gravemente la nave, facendola affondare. Neteyam salva Lo’ak, Tsireya e Spider, ma viene colpito a morte. Jake affronta Quaritch, che usa Kiri come ostaggio. Quando Neytiri fa lo stesso con Spider, Quaritch all’inizio nega la sua relazione con lui, ma desiste quando Neytiri taglia Spider sul petto.

Jake, Quaritch, Neytiri e Tuk finiscono intrappolati all’interno della nave che affonda. Jake strangola Quaritch facendolo perdere i sensi e viene salvato da Lo’ak e Payakan, e Kiri evoca creature marine per aiutarla a salvare Neytiri e Tuk. Spider trova e salva Quaritch, ma lo rinuncia per la sua crudeltà e si unisce alla famiglia di Jake. Dopo il funerale di Neteyam, Jake informa Tonowari e Ronal della sua decisione di lasciare il Metkayina. Tonowari, tuttavia, lo identifica rispettosamente come parte del clan e invita la sua famiglia a restare. Jake e la sua famiglia accettano e forgiano una nuova vita al mare, con Jake che giura di continuare a combattere gli invasori umani.

