Guarda la nostra video recensione di La casa – Il risveglio del male e scrivi un commento per dire la tua sul film.

“La casa – Il risveglio del male” è un film horror soprannaturale statunitense del 2023, scritto e diretto da Lee Cronin. Questa pellicola rappresenta il quinto capitolo della serie cinematografica Evil Dead. I protagonisti del film sono Lily Sullivan e Alyssa Sutherland, interpretando due sorelle allontanatesi che cercano di sopravvivere e proteggere la loro famiglia dai deadites. Morgan Davies, Gabrielle Echols e Nell Fisher (al suo debutto cinematografico) compaiono in ruoli di supporto. Lo sviluppo del film è stato preceduto dalla cancellazione di progetti per seguiti diretti di Evil Dead (2013) e Army of Darkness (1992), e per una quarta stagione di Ash vs Evil Dead (2015–2018). Nel 2019, Sam Raimi ha annunciato che un nuovo film era in fase di sviluppo, con Rob Tapert come produttore, Raimi e Bruce Campbell come produttori esecutivi e Cronin impegnato nella stesura e direzione del progetto. La New Line Cinema, distributore del primo film, è stata annunciata come una delle case di produzione coinvolte. Le riprese principali si sono svolte in Nuova Zelanda da giugno a ottobre 2021.

Inizialmente il film era destinato a debuttare sul servizio di streaming HBO Max, ma il distributore Warner Bros. Pictures ha scelto di rilasciarlo prima nelle sale cinematografiche a seguito di proiezioni di prova positive. “La casa – Il risveglio del male” ha avuto la sua prima all’evento South by Southwest (SXSW) il 15 marzo 2023 ed è stato distribuito negli Stati Uniti il 21 aprile, da Warner Bros. Pictures. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive dai critici, con lodi rivolte alle interpretazioni del cast, all’uso di effetti pratici e alla regia di Cronin. Il film ha incassato oltre 141 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione di 15-19 milioni di dollari, diventando così il film di maggior incasso della serie.