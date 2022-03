Abbiamo dato 9 a The Batman!!!

Scopri in questa video recensione del film i motivi di questo voto e dici cosa ne pensi tu del film attraverso i commenti.

The Batman è un film di supereroi americano del 2022 basato sul personaggio della DC Comics Batman. Prodotto da DC Films, 6th & Idaho e Dylan Clark Productions e distribuito da Warner Bros. Pictures, è un riavvio del franchise cinematografico di Batman. Il film è stato diretto da Matt Reeves, che ha scritto la sceneggiatura con Peter Craig. Il protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman recita al fianco di Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell. Insomma, un cast di assoluto spessore. Il film vede Batman combattere il crimine a Gotham City da due anni, scoprire la corruzione mentre insegue l’Enigmista (Dano), un serial killer che prende di mira l’élite di Gotham.

Lo sviluppo di The Batman è iniziato dopo che Ben Affleck è stato scelto per il ruolo di Batman nel DC Extended Universe (DCEU) nel 2013. Affleck aveva firmato per dirigere, produrre, co-scrivere e recitare in The Batman, ma aveva delle riserve sul progetto e ha abbandonato. Reeves ha preso il sopravvento e ha rielaborato la storia, rimuovendo le connessioni DCEU. Ha cercato di esplorare il lato poliziesco di Batman più dei film precedenti, traendo ispirazione da Alfred Hitchcock, l’ era di New Hollywood e fumetti come “Anno uno” (1987), The Long Halloween (1996-97) ed Ego (2000). Pattinson è stato scelto nel maggio 2019, con un ulteriore casting alla fine del 2019. Le riprese principali si sono svolte nel Regno Unito e a Chicago tra gennaio 2020 e marzo 2021.

The Batman è stato presentato in anteprima al Lincoln Center di New York il 1 marzo 2022 ed è stato distribuito nelle sale il 4 marzo. È stato ritardato due volte dalla data di uscita iniziale fissata a giugno 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Il film ha incassato oltre $ 269 milioni contro un budget di $ 185-200 milioni, diventando così il quarto film con il maggior incasso del 2022 e ha ricevuto elogi per le interpretazioni, la fotografia, la regia di Reeves, lo stile visivo, le sequenze d’azione e la storia, anche se alcuni ne hanno criticato il runtime. Ha lo scopo di lanciare un universo condiviso di Batman, con due sequel pianificati e due serie televisive spin-off in sviluppo per HBO Max.