“Elemental“, una commedia romantica animata che nei paesi anglosassoni ha il sottotitolo “Forces of Nature”, è un film americano del 2023 realizzato da Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios. Distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, il film è stato diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream. I coautori della sceneggiatura sono Sohn, John Hoberg, Kat Likkel e Brenda Hsueh, con Pete Docter come produttore esecutivo.

Questo è il 27° lungometraggio prodotto dallo studio Pixar. Nel cast vocale del film troviamo Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie del Carmen, Shila Ommi, Wendi McLendon-Covey e Catherine O’Hara. La storia, ambientata in un mondo popolato da elementi della natura personificati, racconta la storia d’amore tra l’elemento fuoco Ember Lumen (doppiata da Lewis) e l’elemento acqua Wade Ripple (doppiato da Athie). Si incontrano dopo che Wade è chiamato a risolvere un problema idraulico nel negozio di Bernie (del Carmen), il padre di Ember.

Dopo aver diretto “The Good Dinosaur” (2015), Sohn ha iniziato a lavorare su questo progetto, ispirato dall’idea di cosa succederebbe se fuoco e acqua potessero in qualche modo entrare in contatto. “Elemental” si basa sulle esperienze personali di Sohn, figlio di immigrati cresciuto a New York negli anni ’70. Il film cerca di rendere la diversità culturale ed etnica della città, mentre la trama attinge a film romantici famosi come “Indovina chi viene a cena” (1967), “Stregata dalla luna” (1987) e “Il favoloso mondo di Amélie” (2001). Il team di produzione ha effettuato un’ampia ricerca, guardando video su YouTube di giri turistici di città come Venezia e Amsterdam. Il design visivo di ciascun personaggio, e in particolare di Ember e Wade, è stato creato utilizzando strumenti di animazione avanzati. La realizzazione di “Elemental” è durata sette anni, con la storia che è stata completata anche a distanza. La colonna sonora del film è stata composta e diretta da Thomas Newman, alla sua quarta collaborazione con Pixar dopo “Alla ricerca di Nemo” (2003), “WALL-E” (2008) e “Alla ricerca di Dory” (2016).

“Elemental” ha fatto il suo debutto fuori concorso come film di chiusura al 76° Festival di Cannes il 27 maggio 2023 ed è uscito nelle sale americane il 16 giugno, anche in formati RealD 3D, 4DX e Dolby Cinema. Nonostante abbia ricevuto ampi elogi per l’animazione, la critica ha riservato qualche riserva sulla sceneggiatura.