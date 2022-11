Guarda la video recensione di Triangle of Sadness e scrivi un commento dandoci la tua opinione sul film.

Triangle of Sadness è una commedia noir satirica del 2022 coprodotta a livello internazionale, scritta e diretta da Ruben Östlund al suo debutto cinematografico in lingua inglese. Il film è interpretato da Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly de Leon, Zlatko Burić, Henrik Dorsin, Vicki Berlin e Woody Harrelson.

È l’ultimo film in cui Dean ha recitato prima della sua morte nell’agosto 2022.

Triangle of Sadness è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes del 2022 il 21 maggio 2022, dove ha ricevuto una standing ovation di otto minuti e ha vinto la Palma d’Oro, ed è uscito in Francia il 28 settembre 2022, negli Stati Uniti e Svezia il 7 ottobre, in Germania il 13 ottobre e in Italia il 27 ottobre.

Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive.

Noi abbiamo deciso di dargli 8. Sei d’accordo? Scrivi la tua nei commenti.