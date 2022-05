Ultimo, ha pubblicato Vieni nel mio cuore, singolo che anticipa il primo tour negli stadi del giovane artista che prenderà il via il 5 Giugno dallo Stadio Comunale di Bibione a Venezia.

Reduce dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “2step”, il cantante romano si appresta a partire con il suo tour “Ultimo stadi 2022”, per cui sono già stati venduti oltre 550.000 biglietti e che farà di lui l’artista italiano più giovane di sempre a intraprendere una tournèe negli stadi.

Il tour prevede ben 15 date e lo vedrà nei maggiori stadi italiani come quello di Firenze il 17 Giugno, di Torino il 25 e di Roma il 17 Luglio, per chiudere il 23 e 24 allo stadio San Siro di Milano.

Il significato di “Vieni nel mio cuore” di Ultimo

Il nuovo brano di Ultimo è stato scritto e prodotto tra Roma e Los Angeles e ribadisce il legame indissolubile di Ultimo con i concerti, il brano infatti, è un invito a raggiungerlo lì, negli stadi, dove si sente davvero vivo.

Il singolo è nato per stare insieme, lo stesso cantante ha dichiarato di aver immaginato un coro da cantare tutti insieme nello stadio per festeggiare il ritorno alla vita normale dopo due anni di pandemia.

Il brano, racconta di un amore che deve farsi strada, un amore che nasce dallo sguardo e che fa passi importanti fino ad arrivare al cuore e proprio nel cuore c’è uno spazio dove questo sentimento riesce a trovare un mondo migliore.

Il testo di “Vieni nel mio cuore” di Ultimo

Oh oh oh oh oh oh oh oh

È una vita che ti penso oh oh oh

È una vita che non riesco più

A lasciarmi andare con me

È una vita che non cresco oh oh oh

Non so cosa dirti di me

Sento dentro come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Oh oh oh oh oh oh

Vieni nel mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Amore vieni, vieni nel mio cuore

È una viita che ti aspetto oh oh oh

Ma quando arrivi è difficile

Godere insieme a te

Sarà che tutto il mio è un pretesto

Per poi scrivere meglio di me

Ma è come se

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

Oh oh oh oh oh oh

Vieni nel mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Amore vieni, vieni nel mio cuore

Dimmi se è un sogno per te

Le cose che vedi

L’amore che cerchi e non trovi perché

Tu dimmi perché rimani lì in piedi

Come l’ultima volta

Come lui che non torna

Dimmi quelle parole

Vieni dentro al mio cuore

Oh oh oh oh oh oh

Ogni volta che ti guardo penso a come stai

A come vivi, a quanto sei felice

Voglio stare dentro te quando la notte dici

Vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore

Vieni nel mio cuore che c’è un posto migliore

