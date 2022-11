Vikings è una serie tv scritta e creata da Michael Hirst e che ha fatto il suo debutto nel 2013 andando in onda sul piccolo schermo fino al 2021 attirando l’attenzione del pubblico e diventando una serie tv molto amata proprio perché è diversa dalle altre.

Ambientata nel XI secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche, Vikings segue, in una chiave romanzata, le avventure del vichingo Ragnarr Loobrok e di altri personaggi importanti che gravitano intorno a lui. Proprio perché è stata molto amata dal pubblico, si è deciso di non dire addio alla serie con la fine della storia, ma di andare avanti. Così è nata Vikings: Valhalla, una serie tv scritta e creata sempre da Michael Hirst insieme a Jeb Stuart e si tratta del sequel di Vikings. La serie tv ha fatto il suo debutto su Netflix, ed anche su Sky Q e Now Tv lo scorso 25 febbraio. Ci troviamo un secolo dopo Vikings ed i protagonisti sono il leggendario esploratore Leif Eriksson, la sua impavida sorella Freydis Erikdsotter e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson. Ovviamente non mancano di certo alcune licenze poetiche che si sono presi gli autori per rendere il tutto ancora più avvicente. La prima stagione era composta da otto episodi che hanno avuto subito un ottimo riscontro da parte del pubblico, ma questo già si sapeva. Infatti, fin dall’inizio, si è parlato di ben cinque stagioni.

Una nuova foto direttamente dal set di Vikings: Valhalla 2

Certo, è ancora prematuro sapere se le stagioni di Vikings: Valhalla saranno davvero cinque, ma di sicuro ci sarà un secondo capitolo proprio come era stato anticipato durante l’evento Tudum. Ed ora, finalmente, conosciamo anche la data di uscita di Vikings: Valhalla 2 ed a renderla nota è stata proprio Netflix che, nel frattempo, ha pubblicato anche alcuni scatti direttamente dalla nuova stagione, ma procediamo per gradi. Sappiamo che la seconda stagione sarà composta da otto episodi e che riprenderà da dove abbiamo lasciato il primo capitolo, ovvero da dopo la caduta di Kettegat che ha portato con sé cambiamenti con i protagonisti che dovranno mettersi nuovamente alla prova con nuove avventure e nuovi viaggi. Nella seconda stagione, ovviamente, torneranno i tre protagonisti principali, vale a dire Sam Corlett, Leo Suter e Frida Gustavsson. Per quanto riguarda la data di uscita, invece, è necessario avere ancora un po’ di pazienza poiché il suo debutto è atteso sulla piattaforma di streaming per il 12 gennaio 2023. A proposito di Vikings: Valhalla 2, Jeb Stuart, il creatore della serie, ha rivelato che:

“L’intero concetto della Stagione 2 è che prendiamo questi tre eroi che si trovano in Scandinavia e li facciamo uscire dalla loro comfort zone. La seconda stagione per Harald e Leif è un viaggio on the road: È Thelma e Louise sul fiume Dnieper. I due inizieranno questo incredibile viaggio. Freydís deve andare in Pomerania, un ambiente molto difficile. La seconda stagione mostrerà che a volte, quando si frequentano persone che sono proprio come te, mangiano come te, parlano come te, si possono comunque incontrare dei problemi. Quindi è necessario rimescolare le carte in tavola, e credo che sia quello che hanno fatto i Vichinghi. E lo hanno fatto in modo eccellente, probabilmente meglio di qualsiasi altra cultura là fuori. Così mettiamo insieme questo gruppo eterogeneo di nobili russi, astronomi musulmani e truffatori, e partono da Novgorod”.

E tu hai già visto Vikings: Valhalla? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!