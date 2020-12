Le musiche del film Joker le ricordiamo sicuramente tutti, così belle da essersi guadagnate, per mezzo della loro compositrice Hildur Guðnadóttir, il Premio Oscar per la colonna sonora lo scorso anno.

Ora la bravissima Hildur avrà l’occasione di dedicarsi ad un nuovo progetto cinematografico, e di regalarci quindi nuove emozioni in musica. Si tratta del nuovo film di David O. Russell che inizierà le sue riprese ad inizio del prossimo anno.

Cosa sappiamo del nuovo film di David O. Russell?

Per il momento, a parte che le musiche sono state affidate al Premio Oscar Hildur Guðnadóttir, conosciamo ben poco riguardo al nuovo film di David O. Russel.

Il titolo potrebbe essere Amsterdam, anche se non ci sono conferme ufficiali, mentre della trama non abbiamo nessun suggerimento, perché viene strettamente tenuta segreta dalla produzione. L’unica cosa che pare certa, è che si tratta di un soggetto originale del regista e sceneggiatore.

Per quanto riguarda il cast, sappiamo che faranno parte del progetto Christian Bale e Margot Robbie, nelle ultime ore è stata confermata anche la partecipazione di John David Washington.

La casa di produzione del film è la New Regency, mentre la distribuzione sarà affidata 20th Century Studios.

Per il momento, purtroppo, non possiamo sapere altro, a parte che le riprese inizieranno a gennaio del 2021, momento in cui, speriamo, si riuscirà a sapere qualche dettaglio in più circa la trama del film.

Per il momento, intanto, non possiamo far altro che riascoltarci le musiche di Joker, e immaginare quali altri composizioni potranno nascere dal talento di Hildur Guðnadóttir.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per farci sapere.