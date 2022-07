Ha da poco fatto il suo debutto su Netflix la quarta stagione di Virgin River, attesa con ansia poiché, finalmente, avrebbe portato con sé le risposte a diversi quesiti rimasti irrisolti alla fine del terzo capitolo. Se non avete ancora visto Virgin River 4 vi consigliamo di non proseguire con la lettura di questo articolo per evitare spoiler indesiderati.

Virgin River è una serie tv statunitense creata da Sue Tenney e che ha fatto il suo debutto su Netflix con all’attivo quattro stagioni per un totale di 42 episodi. Una serie tv in grado di appassionare il pubblico e che segue, appunto, la storia di Mel Monroe che si trasferisce a Virgin River, sperduto paesino della California, per ricominciare da zero dopo una vita piena di dolorosi ricordi. Tuttavia scopre che vivere a Virgin River non è facile come pensava e che, prima di qualsiasi altra cosa, deve imparare a guarire se stessa prima di poter trovare la serenità nella vita privata e professionale. Alla fine della quarta stagione scopriamo che il bambino che Mel porta in grembo è figlio di Jack e non frutto della fecondazione in vitro con il defunto marito. Ma le novità non finiscono qui: con un colpo di scena, infatti, viene rivelato anche che i gemelli di Charmaine in realtà non sono i figli di Jack. La protagonista Alexandra Breckenridge non ha dubbi e pensa che Jack, nella quinta stagione, cercherà di vendicarsi di questa bugia.

I protagonisti di Virgin River

Le riprese di Virgin River 5 sono iniziate proprio in questi giorni a Vancouver, in Canada, e dureranno circa sei mesi con una novità importante. La storica showrunner Sue Tenney purtroppo è impegnata in altri progetti professionali e, per questo motivo, il suo posto sarà presto da Patrick Sean Smith, noto per essere stato il creatore di Greek ed il produttore esecutivo di Chasing Life, quindi la serie tv viene lasciata in ottime mani. Smith è consapevole del forte impatto di Virgin River sul pubblico e per questo motivo non vuole cambiare le cose o fare forzature, ma il suo obiettivo è quello di riuscire a dare continuità alla narrazione rispetto alle stagioni precedenti. Infatti, ha rivelato che la nuova stagione riprenderà dal punto esatto in cui si è interrotta Virgin River 4, senza fare salti temporali o lasciando in dubbio le importanti rivelazioni. Durante l’intervista con TvLine ha rivelato che:

“Ci sono molte cose in sospeso e mi ci è voluto un po’ di tempo per fare chiarezza su tutto ciò che i personaggi hanno dovuto affrontare, su che direzione stanno prendendo e dove mi piacerebbe che andassero. Vorrei che fosse tutto il più fluido possibile. La stagione 5 inizia subito dopo la quarta: non c’è alcun salto temporale tra le due”.

Spazio quindi a Mel e Jack nella loro nuova vita come genitori del bambino in arrivo, pronti a vivere al massimo la loro storia d’amore, soprattutto ora che Charmaine uscirà di scena.

E tu hai seguito Virgin River? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!