I Latin GRAMMY del 2023 sono stati una grande serata per Ozuna che ha presentato la sua nuova canzone “Vocation” insieme a David Guetta.

Non solo la superstar portoricana è stata nominata ma era anche a poche ore dalla pubblicazione del suo sesto album, “Cosmo”. E per finire, è salito sul palco per esibirsi nella sua nuova collaborazione con il DJ francese David Guetta.

Ozuna ha aperto la sua esibizione per la prima volta con una sexy interpretazione solista di “Hey Mor”. Riflettendo il lato più oscuro del suo nuovo album.

La performance è diventata colorata quando Guetta si è unito a Ozuna da dietro la sua console da DJ per “Vocation”, presentando in anteprima il nuovo brano per la prima volta prima.

Il significato di “Vocation” di Ozuna

La canzone descrive una situazione in cui il cantante si trova in un locale, in stato di forte ebbrezza, e pensa alla propria compagna. Nonostante l’invio di foto al partner, sembra che questa non risponda o non presti attenzione.

Il cantante immagina che l’interlocutore stia con un’altra persona ed esprime un mix di emozioni, tra cui il desiderio, il rimpianto e la preoccupazione.

Il testo trasmette un senso di nostalgia per il partner e un riconoscimento delle potenziali conseguenze delle sue azioni. In tutta la canzone ricorre il tema dell’essere in discoteca mentre si è mentalmente preoccupati dai pensieri dell’altra persona.

Traduzione di “Vocation” di Ozuna

(Sono in discoteca e penso alla mia bambina

Se la vedi)

Ho bevuto così tanto

Che sono con qualcun altro e penso di essere con te (With you)

Che sono con te, no

Ho bevuto così tanto (Ho bevuto così tanto, oh)

Che sono con un’altra stronza e penso di essere con te (Con te)

Che sono con te, no

E non so se questo è normale

Ma quando inizio a bere mi dà la possibilità di vederti (di vederti)

Per mangiarti

E non so se questo è normale

Ma quando inizio a bere mi dà la voglia di vederti (Con la vista di te)

Di mangiarti

E mentre sono

Qui in discoteca penso alla mia bambina (Alla mia bambina)

Le mando una foto, ma lei non mi vede nemmeno (She don’t even see me)

Sono sicuro che è con qualcuno che sta facendo non so cosa

Se la vedi, dille

Che sono in discoteca a pensare al mio bambino (Al mio bambino)

Le mando una foto, ma lei non mi vede nemmeno (Non mi vede nemmeno)

Sono sicuro che è con qualcuno che sta facendo non so cosa.

Se la vedi, diglielo

Il mio bambino

Il mio bambino

Mio-Mio-Mio

Ho la mente danneggiata da te

E non ho saputo come dimenticarla

Conservo nei miei appunti tutti quei momenti

Ho perso il conto di quello che ho bevuto (Woh-oh-oh)

E so che (Oh-oh)

Che prima o poi ti divorerò di nuovo (Oh-oh)

Tu sei la regina dei miei scacchi (Ah)

Nella carrozza e tu che dici: “Riesci a vedere?”

Non ho visto un’altra come te (Woh)

Portami un narghilè e Vocazione

Le mando una foto, lei mi rimanda un video veloce con la posizione (Woh-oh-oh-oh)

E mentre sono

Qui in discoteca a pensare alla mia bambina (About my baby)

Le mando una foto, ma lei non mi vede nemmeno (Non mi vede nemmeno)

Sono sicuro che è con qualcuno che sta facendo non so cosa

Se la vedi, diglielo

Bambino

Hi Music Hi Flow

Se la vedi, dille

Che sono in discoteca a pensare alla mia bambina (Woh-oh)

Le ho mandato una foto, ma lei non mi vede nemmeno

Sono sicuro che è con qualcuno che fa non so cosa (Woh, oh)

Se la vedi, dille

Qui in discoteca pensando alla mia bambina

Le mando una foto, ma lei non mi vede nemmeno

Sono sicuro che è con qualcuno che sta facendo non so che cosa

Se la vedi, diglielo

