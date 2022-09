Non amo tanto le copie di serie tv o film che ho visto di recente.

Soprattutto se non riescono, ma anche ovviamente, ad avvicinarsi al livello della produzione originale.

Vostro Onore infatti è un remake di Your Honor.

Puoi leggere la recensione di Your Honor cliccando sul link così da avere maggiori informazioni su questa serie tv se non l’hai già vista.

Anzi, se non l’hai ancora vista ti consiglio di cliccare pausa su Vostro Onore e iniziare a guardare Your Honor.

Stefano Accorsi, nonostante alcune sue ottime interpretazioni in passato, non ha lo stesso talento di Bryan Cranston di Breaking Bad per impersonare un giudice che deve proteggere un figlio poco furbo dalla polizia e criminali. E, nonostante questo, è lui che riesce a rendere Vostro Onore interessante. L’interpretazione di Bryan è purtroppo difficile da eguagliare. Il regista di Vostro Onore è Alessandro Casale, che qui tenta di portare il marchio Made in Italy al remake. Purtroppo non parliamo del marchio d’autore di Stefano Sorrentino ora e Federico Fellini prima. L’aggiunta del dramma adolescenziale sicuramente non conferisce un punteggio al progetto. Matteo Oscar Giugioli (che interpreta il figlio del giudice) è il personaggio debole della serie – così come lo era Hunter Doohan in Your Honor -. La musica non si adatta alle situazioni di tensione dello show… ad esempio la canzone usata per testimoniare la tensione del giudice Vittorio Pagano quando accompagna il figlio nel luogo dell’incidente è sicuramente poco adatta al contesto generale. Anche la fotografia e i dialoghi sono meno avvincenti e convincenti di quelli di Your Honor.

Forse, con un’uscita posticipata al 2024/2025, avrei apprezzato un po’ di più questo lavoro/copia made in Little Italy.

La Rai dimostra che le idee sono poche se deve investire il suo budget per creare remake di serie tv uscite poco tempo fa.

Cosa salvo di questo remake? L’interpretazione di Stefano Accorsi e comunque la storia interessante ma non originale.