Pronti a trattenere il respiro per 2 minuti e 17 secondi? Tanto dura il nuovo trailer in italiano del film Voyagers, il thriller sci-fi della Universal che promette davvero un sacco di emozioni, e che ci mostrerà sullo schermo Colin Farrell insieme alla figlia di Johnny Depp Lily-Rose.

Rispetto al primo trailer trasmesso ad inizio mese, questo nuovo ha delle scene inedite che ci mostrano ancora più a fondo quello che sarà il tema e la trama del film.

Trama di Voyagers e analisi del trailer

Siamo in un indefinito futuro. Gli esseri umani sono in pericolo sulla Terra, e per garantirsi la sopravvivenza, un gruppo di persone viene incaricato di partire per fondare una colonia su di un altro pianeta.

Da quello che vediamo nel trailer di Voyagers, si tratta per lo più di bambini e ragazzi molto giovani, cresciuti con il solo scopo di essere i più adatti alla colonizzazione. Da diverse scene del trailer vediamo che questi ragazzi assumono, ogni giorno, una medicina di colore blu, che pare serva ad assopire tutte le loro paure ed emozioni, sia brutte che belle.

Quando un giorno qualcuno di loro si rende conto di essere tenuto così sotto controllo da quella che è, a tutti gli effetti, una droga, decide di non prenderla più, e la situazione a poco a poco inizia a sfuggire di mano, mettendo in serio pericolo la missione.

Il cast del film

Protagonista del film è l’attore Colin Farrell, che capiamo essere il responsabile di questa importante missione. Ma non possiamo far a meno di notare che accanto a lui c’è anche la giovane e bellissima figlia di Johnny Depp, Lily-Rose Depp, così come Tye Sheridan, Fionn Whitehead, Viveik Kalra, Quintessa Swindell, Isaac Hempstead Wright, Archie Madekwe, Archie Renaux, Chante Adams e Madison Hu.

Voyagers, come riporta la stessa Universal, sarà in uscita al cinema per il 20 maggio 2021, ovviamente pandemia di Covid-19 permettendo. Non sappiamo, infatti, se per allora i nostri cinema saranno di nuovo aperti.

E tu cosa ne pensi di questo trailer di Voyagers? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.