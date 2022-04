Ghali è tornato con “WALO”, il suo nuovo singolo, pubblicato oggi, 8 Aprile, ed estratto dal nuovo album che però non ha ancora un titolo.

Il nuovo album di Ghali sarà il suo terzo lavoro discografico dopo “Album” del 2017, e “DNA” del 2020.

Nel febbraio 2021 il cantante aveva rivelato di essere al lavoro sul nuovo disco. Il 22 Giugno è uscito il singolo “Chiagne ancora”, con la partecipazione di Liberato e J Lord, mentre a Ottobre dello stesso anno è stata pubblicata la canzone “Wallah”.

Ghali, nel suo nuovo album, vuole fare riflettere e contemporaneamente divertire le persone come ha fatto fino ad ora, ma questa volta dando vita al miglior album che abbia mai fatto, spingendosi al massimo delle sue potenzialità.

Significato di WALO di Ghali

“WALO” è un antipasto del nuovo progetto discografico di Ghali.

Nella cover del pezzo si vede il cantante avvolto sia nella bandiera italiana che in quella tunisina. Il singolo è infatti ispirato ai suoni nord-africani e gioca con le sonorità arabe, ed è cantato in italiano.

Nel brano, a fare da mantra è la frase “me degna calo”, che significa “non abbiamo fatto niente”.

Intorno a questa frase ruota l’intero significato della canzone che è una vera e propria dichiarazione d’innocenza e il preludio al nuovo album di Ghali, di cui ancora non conosciamo titolo e data d’uscita.

Testo di WALO di Ghali

Ah, walo

Ah, walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Ah, walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Swag e nient’altro, sono sconvolto

S-sì, sono sconvolto

Come posso darti torto?

Come passo all’aeroporto con questa roba addosso?

Con questa roba nel corpo?

Dove c*zzo è il passaporto?

Horror e horror

C’ho i fantasmi nel soggiorno

Non guardo mai lo stesso porno

Vista sul Lago di Como

Vetri oscurati come il vino buono

Soffitti alti come case in Duomo

Stai lontano dal malocchio

C*zzo, c’è il posto di blocco

Sfi*a che porti, se passi mi tocco

Swag e nient’altro, sono sconvolto

S-sì, sono sconvolto

Come posso darti torto?

Come passo all’aeroporto con questa roba addosso?

Con questa roba nel corpo?

Dove c*zzo è il passaporto?

Horror e horror

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna

Slime Sala Bim, sto con i miei

Sconsigliami un film

Pronto per lo show

Sono ancora sotto shock

Mezzanotte o’clock

Sono qui coi miei close friends

Siamo in mille e una notte

Tanto mi assumo le colpe

Dico “chip”, tutti “chop”

Compro èquipe allo shop

Precisissimo, headshot

Niente cheat nella lobby

Niente cit., tu ci copi

Ya latif, i controlli

Nella street solo zombie

Spostiamo cose con gli occhi

Walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Ah, walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Me derna walo

Ah

