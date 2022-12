Netflix continua imperterrito nella sua nuova politica, ovvero quella di cercare di offrire il meglio ai suoi telespettatori per non perderli. D’altronde ne ha già persi molti ad inizio 2022 ed ora, invece, ha intenzione di iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi offrendo al suo pubblico titoli che possano piacere ed, al tempo stesso, cercando di attirare nuovi utenti con titoli originali ed inediti.

Certo, una missione difficile, ma non impossibile. E per farlo è necessario prendere delle decisioni importanti come quella di far cancellare Fate: The Winx Saga dopo appena due stagioni nonostante il successo. I costi di produzione erano troppo alti e si è deciso di utilizzarli per altri titoli. Certo, poi ci sono quelle serie tv che vanno avanti senza problemi come Elite, Emily in Paris o The Crown, mentre altri restano indietro e si decide di dire loro addio. È il caso di Warrior Nun, una serie tv fantasy creata da Simon Barry e basata sui fumetti di Ben Dunn. La serie tv ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming nel luglio 2020 per poi essere quasi subito rinnovata con una seconda stagione arrivata nel mese di novembre dello stesso anno. Un totale di 18 episodi dove una ragazza orfana, dopo essersi svegliata in un obitorio, scopre di avere dei superpoteri e di essere la prescelta di un ordine segreto di suore cacciatrici di demoni.

La protagonista di Warrior Nun

Una trama inedita ed originale in grado di attirare l’attenzione e che si pensava potesse portare dei buoni ascolti. Ed in effetti la prima stagione è stata accolta da recensioni positive da parte della critica che ha affermato come, nonostante la trama drammatica, era impossibile non notare la bravura del cast e la coreografia eccellente, ma così non è stato e quindi è arrivata la decisione con la notizia ufficiale divulgata da Deadline. Netflix ha deciso di fermarsi alla seconda stagione di Warrior Nun e di cancellare la serie senza rinnovarla nonostante, comunque, il secondo capitolo fosse fisso in quarta posizione in classifica subito dopo Manifest e The Crown, capisaldi della piattaforma di streaming. A darne la notizia è stato anche Simon Barry, showrunner e creatore, che ha affidato i suoi pensieri a Twitter ed ha voluto ringraziare il pubblico. Queste le sue parole:

“Ho appena scoperto che Netflix non rinnoverà #WarriorNun – il mio sincero apprezzamento a tutti i fan che hanno lavorato così duramente per far conoscere questa serie, e per l’amore che avete dimostrato a me, al cast e a tutto il team di produzione. È stato un privilegio farne parte”.

Un fulmine a ciel sereno, d’altronde Simon Barry, solo poche settimane fa, aveva affermato che sperava di poter andare avanti con Warrior Nun ed aveva rivelato come lo staff fosse pronto per riunirsi e parlare su come sviluppare il terzo capitolo. Ma non solo, Barry sperava di poter arrivare minimo alla quinta stagione, ma purtroppo non sarà così.

E tu hai già visto Warrior Nun? Ti sarebbe piaciuto avere una terza stagione di questa serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!