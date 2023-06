Karol G ha pubblicato “Watati” il nuovo brano destinato a diventare un grande successo. La cantante continua così a raccogliere i frutti del suo ultimo album, “Mañana ser bonito” .

Il nuovo brano ha un titolo molto particolare che ha creato insieme ad Aldo Ranks musicista spagnolo, per la colonna sonora di uno dei film più attesi del 2023: “Barbie”

Il singolo creato da Karol G e Aldo è divertente e perfetto per ballare in discoteca.

Il significato di “Watati” di Karol G

“Watati” è una canzone perfetta per ballare, fonde insieme la trap e il reggaeton in un modo molto elegante.

Anche se Watati suona come una parola esotica, la verità è che non significa niente in particolare. Watati è il grido introduttivo usato da Aldo Ranks all’inizio delle sue canzoni. L’artista panamense è uno dei volti più noti del reggae e della dancehall, con alle spalle una lunga carriera.

In questo modo i fan di Aldo hanno riconosciuto fin dal primo momento il nome della canzone.

Sono molti, infatti, a chiamare Aldo con l’affettuoso soprannome di “watatín”. In canzoni come “El Alicate”,”Parrandero” o “Shake the Tanda” suoi grandi successi. Certo, per il momento il panamense non ha svelato cosa significhi questo soprannome che ripete da anni nelle sue canzoni.

La traduzione di “Watati” di Karol G

Ciao?

io ragazza

Un’altra volta

Lo swing magro

Watati, ehehe

Papà, andiamo in discoteca a divertirci

Molto fumo, brandy per avere le vertigini (ho le vertigini)

E, papà, andiamo in discoteca a divertirci (Ehi, ehi, ehi)

Molto fumo, brandy per avere le vertigini (Dale)

E, wow, dai a terra, che il mondo intero

Sa che scuotendolo sei un assassino (Hehehe)

Wow, dai a terra, che il mondo intero

Sa che scuotendolo sei un assassino (Ehi)

Le mani per l’aria, il pum-pum per la terra

Con le manine ‘messe’ sui fianchi’

Chi lo muove come vuole paga

Ma spostalo allora

Giù giù

Giù, giù, giù (Dammelo, allora)

Più giù, più giù (più, più, più)

Più giù, giù, giù (Hahaha)

Quel bam-bam-bam e io veniamo, veniamo, veniamo

spostalo lì

So che sei attivo e io ho cento anni (Hehehe)

Andiamo avanti

Spostando quel bam-bam-bam e io vengo, vieni, vieni

spostalo lì

So che sei attivo e io ho cento anni

Andiamo avanti

Papà, andiamo in discoteca a divertirci

Molto fumo, brandy per avere le vertigini (ho le vertigini)

E, papà, andiamo in discoteca a divertirci (Ehi, ehi, ehi)

Molto fumo, brandy per avere le vertigini (Dale)

E, wow, dai a terra, che il mondo intero

Sa che scuotendolo sei un assassino

Wow, dai a terra, che il mondo intero

Sa che scuotendolo sei un assassino

Quando ti vedo scendere a terra, mamma

Da uno il mio cuore comincia a riempirsi

La criniera in discoteca mi dice: “Aldo rappresenta”

Il bichota ha un mambo su quei fianchi

Quando inizia a scuotere quel bam-bam-bam e io vengo, vieni, vieni

spostalo lì

So che sei attivo e io ho cento anni

Andiamo avanti

Ballando con la gente in discoteca (Ha)

Il fumo, l’acqua, ragazza, non sento più la testa

Passami l’acqua che è sul tavolo

Prendere tutto perché voglio rinfrescarmi

Se vuoi che la festa continui

Dopo la festa, andiamo fino all’alba

Questo è Aldo Ranks

con l’insetto

ehehehehe

Non te lo aspettavi, vero?

Hahaha

Colombia e Panama

O-Ovy On The Drums

E tu cosa ne pensi di “Watati” di Karol G? Lascia un commento!