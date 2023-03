La serie Wellmania segue una famosa scrittrice gastronomica che decide di cambiare il suo stile di vita festaiolo dopo una crisi di salute, intraprendendo un percorso per rimettersi in forma.

Celeste Barber, influencer dei social media, interpreta il ruolo principale di Liv Healy e, a mio parere, fa molto bene il suo lavoro.

La trama segue la vita di una scrittrice culinaria quarantenne che vive a New York. Liv Healy in Wellmania si rifiuta di credere di avere davvero quell’età e continua a vivere come se ne avesse 20. Droghe, alcol, feste: tutto ciò che fa lo fa almeno quattro volte a settimana. È rumorosa, egocentrica e abbastanza ingrata. Ma è brava nel suo lavoro e questo è ciò che conta in una città come New York.

Liv Healy va dietro a ciò che vuole e fa tutto il possibile per ottenerlo. Con questo atteggiamento, ottiene l’opportunità di giudicare un programma di cucina in televisione. Naturalmente, è entusiasta della notizia. Ma prima di immergersi completamente in questa avventura, deve partecipare a un compleanno in Australia. La sua migliore amica, Amy, compie 40 anni e Healy vuole farle una sorpresa. Il piano di Liv Healy era quello di trascorrere il fine settimana in Australia e tornare a New York entro lunedì per iniziare a lavorare al suo programma.

Tuttavia, le cose non vanno come previsto e rimane bloccata nella sua città natale. Le rubano la borsa con la green card e sviene al consolato americano mentre cerca di ottenere i documenti di viaggio. Costretta a sottoporsi a un esame medico, con sua sorpresa, non lo supera.

Liv Healy in Wellmania intraprende così un percorso di benessere.

La serie di otto episodi si basa su “Wellmania: Misadventures in search of Wellness” di Brigid Delaney. Un libro che ti consiglio di leggere. Esplora il vero significato del benessere e i vari dibattiti che lo circondano.

Liv Healy in Wellmania sperimenta molti diversi metodi per rimettersi in forma, dai trattamenti disintossicanti alla terapia per svuotare il colon, oppure incontra diversi guru del benessere. La sua motivazione dietro a tutte queste strade è quella di tornare a New York e allontanarsi dalle persone che l’hanno rifiutata in Australia. Questo è stato il suo più grande errore e sembra rendersene conto a metà della serie.

Presto capisce che i suoi blackout non sono solo dovuti alle sue condizioni fisiche, ma anche al suo stato mentale. La sua disperazione nel voler scappare dalla sua città natale fa capire quanto tenda a dissociarsi ed evitare di affrontare le sue emozioni. Quando è costretta a rimanere a casa, affronta chi è veramente e si rende conto di deludere costantemente le persone a lei vicine.

All’inizio della serie, Liv è un disastro. La cerimonia di premiazione di Amy è rovinata dall’incapacità di Liv di non stare zita quando necessario. Inoltre, cerca di attirare l’attenzione su di sé durante il pranzo di pensionamento di sua madre. Anche Gaz (il fratello personal trainer) fatica a tenere in piedi la sua vita a causa delle sue azioni egoistiche.

Di recente, è diventato sempre più importante mostrare il personaggio principale con innumerevoli difetti. Questo li rende più identificabili e simpatici agli occhi degli spettatori. I produttori e i registi sembrano sfruttare questo aspetto. Liz Healy in Wellmania ci ricorda che siamo tutti piccoli personaggi nel grande teatro della vita. Trascurare la propria salute per la carriera non è lo scopo degli esseri umani. Wellmania mi fa desiderare di vivere una vita che amo con le persone che amo, senza sensi di colpa.

Le interpretazioni di tutti gli attori, sia principali che secondari, sono ciò che fa funzionare questa prima stagione di Wellmania. Nonostante i cliché, ho apprezzato la verità dietro ogni scena.

Anche se avere una Liv Healy nella mia vita non è ciò che desidero, la lezione appresa è preziosa. Wellmania non è una serie da guardare ripetutamente, ma ha qualità interessanti che ti spingono a volerla vedere tutta in una volta. E il cliffhanger sul finale sembra dirci che ci sarà anche una seconda stagione.

E tu cosa ne pensi di Wellmania? Ti è piaciuta? Dì la tua attraverso i commenti qui sotto.