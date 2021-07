Finalmente anche per West Side Story di Steven Spielberg arriva un nuovo teaser trailer, colorato e pieno di musica, uno Special Look che ci regala già molte emozioni e suggestioni riguardo al film.

Dopo la busca frenata della lavorazione dovuta alla pandemia di Covid-19, ora il film musical è pronto per arrivare nelle sale cinematografiche entro il prossimo Natale. La data d’uscita ufficiale è infatti prevista per il 10 dicembre 2021, mentre non conosciamo ancora con certezza la data italiana.

Il teaser trailer di West Side Story e la trama del film

Nel nuovo trailer, che puoi vedere in cima all’articolo, salta subito all’occhio l’ambientazione e lo splendore dei costumi. Siamo infatti alla fine degli anni ’50 e nella prima scena già possiamo vedere decine di ragazza in abiti sgargianti che ballano.

Per chi ancora non lo sapesse, West Side Story è il remake cinematografico del celebre musical di Arthur Laurents, Stephen Sondheim e Leonard Bernstein del 1957, già diventato film nel 1961. Con questo nuovo film Steven Spielberg vuole, non solo omaggiare il genere del musical, ma attenersi abbastanza fedelmente a quella che è la trama dell’opera iniziale.

La trama racconta della storia d’amore tra Tony e Maria, sullo sfondo di una guerra di quartiere tra fazioni diverse, i Jets e gli Sharks, nella New York de 1957. Una sorta di Romeo e Giulietta in chiave americana.

Dalle immagini del trailer possiamo vedere i due attori protagonisti, Ansel Elgort e Rachel Zegler, così come molti altri interpreti, Rita Moreno, David Alvarez, Ariana De Bose e molti altri.

Un trailer davvero bellissimo, che trae tutta la sua forza suggestiva dai colori e dalla musica. Un buon modo per iniziare ad emozionarsi con questo attesissimo musical.

E tu cosa ne pensi? Ti piace questo nuovo trailer Special Look di West Side Story? Lascia un commento per dire la tua.