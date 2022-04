Will Ferrell si unisce al cast del film incentrato sull’iconica linea di bambole, Barbie.

Il film è prodotto dalla Warner Bros e sarà diretto e co-sceneggiato dalla regista di Lady Bird, Greta Gerwig. Nel cast, oltre al ruolo di protagonista affidato a Margot Robbie, che sarà anche la produttrice del film, ci saranno Ryan Gosling, nella parte di Ken, America Ferrera, Kate McKinnon e Simu Liu.

Il film sarà un live-action incentrato sui giocattoli per bambini della casa di produzione Mattel. L’adattamento cinematografico live-action dell’amata bambola è in lavorazione da diversi anni, con star come Amy Schumer e Anne Hathaway che sono state considerate brevemente per il ruolo della protagonista.

Margot Robbie ha anticipato, durante un’intervista, che il film non sarà quello che la gente si aspetta, creando mistero intorno alla trama del film, ancora nascosta.

Il ruolo di Will Ferrell nel live-action su Barbie

L’aggiunta di Will Ferrell al cast principale di Barbie non fa che aumentare l’eccitazione che circonda questo film.

L’attore ha recitato in molte commedie classiche nel corso degli anni, come “Old School”, “Anchorman”, “Zoolander” e “The Lego Movie”.

Le prime informazioni dicono che Will Ferrell potrebbe interpretare il CEO di un’azienda di giocattoli, che quasi sicuramente sarà la Mattel, l’azienda americana che produce Barbie.

Il film è attualmente commercializzato con il titolo provvisorio di Barbie e dovrebbe arrivare nei cinema nel corso del 2023.

La pellicola più recente di Ferrell è stata Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga del 2020, distribuita da Netflix, prossimamente Ferrell apparirà anche in “Spirited”, una versione contemporanea di A Christmas Carol, insieme a Paul Rudd nei panni di Ebeneezer Scrooge.

