Il conto alla rovescia è iniziato per Un Matrimonio di Troppo, la nuova commedia firmata Amazon Studios con protagonisti Will Ferrell e Reese Witherspoon. Il film, diretto da Nicholas Stoller, debutterà su Prime Video il 30 gennaio e si preannuncia come una delle pellicole più esilaranti del 2025. E per rendere l’atmosfera ancora più speciale, nella scena di apertura risuona uno dei classici senza tempo di Stevie Wonder: Isn’t She Lovely.

Due matrimoni, un solo caos

La trama ruota attorno a una disastrosa coincidenza: due matrimoni vengono prenotati nello stesso giorno e nello stesso luogo. Risultato? Una guerra senza esclusione di colpi tra il padre di una sposa (Ferrell) e la sorella dell’altra (Witherspoon), entrambi determinati a fare in modo che la cerimonia della propria famiglia abbia la meglio. Tra situazioni paradossali e battute taglienti, il film promette di essere una delle commedie più spassose dell’anno.

Il ruolo della musica nel film

Oltre alla coppia di star, a brillare è anche la colonna sonora. La scena di apertura vede Ferrell nei panni di un padre amorevole mentre in sottofondo suona Isn’t She Lovely, il celebre brano del 1976 scritto da Stevie Wonder per celebrare la nascita della figlia. Il regista Nicholas Stoller ha spiegato perché ha scelto proprio questa canzone:

“È una canzone bellissima, un inno alla gioia e all’amore per la propria figlia. È perfetta per introdurre il personaggio di Will Ferrell e la sua relazione con la figlia.”

I supervisori musicali del film, Manish Raval e Tom Wolfe, hanno aggiunto:

“Volevamo aprire il film con una canzone che trasmettesse emozioni pure e positive. ‘Isn’t She Lovely’ è perfetta perché parla di un padre e della sua bambina, proprio come la storia di Jim [Ferrell] che aspetta il ritorno di sua figlia.”

Un cast di stelle

Oltre a Ferrell e Witherspoon, il cast di Un Matrimonio di Troppo include una serie di nomi noti della comicità americana: Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer e Celia Weston. Un mix esplosivo che promette di regalare momenti esilaranti e indimenticabili.

Nicholas Stoller: il re della commedia

Se il nome di Nicholas Stoller ti suona familiare, è perché è uno dei registi più talentuosi della commedia contemporanea. Ha già diretto cult come Forgetting Sarah Marshall e I Muppet, e ha scritto sceneggiature per successi come Cattivi Vicini e Cicogne in missione. Il suo stile fresco, brillante e pieno di ritmo si sposa alla perfezione con un film come Un Matrimonio di Troppo.

Perché dovresti vedere Un Matrimonio di Troppo?

Sei un fan delle commedie romantiche, dei film pieni di situazioni assurde e delle battute esilaranti? Questo film fa per te. Ecco tre motivi per cui non dovresti perderlo:

Will Ferrell e Reese Witherspoon insieme sullo schermo – Una coppia inedita che promette scintille, tra ironia tagliente e momenti di pura follia. Una colonna sonora d’eccezione – Quando un film si apre con Isn’t She Lovely di Stevie Wonder, sai già che sarà qualcosa di speciale. Nicholas Stoller alla regia – Con un curriculum del genere, è difficile sbagliare: Stoller sa come far ridere il pubblico senza cadere nei soliti cliché.

Un mix esplosivo di emozioni e risate

Un Matrimonio di Troppo si preannuncia come un vero concentrato di comicità e momenti teneri, perfetto per chi cerca un film leggero ma ben costruito. Il mix tra equivoci, battute irresistibili e una soundtrack che colpisce nel segno potrebbe renderlo uno dei titoli più apprezzati dell’anno su Prime Video.

Non resta che segnare la data

L’uscita di Un Matrimonio di Troppo è prevista per il 30 gennaio su Prime Video, quindi preparati a un’ora e mezza di divertimento assicurato. E tu? Sei pronto a goderti questa nuova commedia? Raccontaci nei commenti cosa ne pensi e se hai già inserito questo film nella tua lista di titoli da non perdere!