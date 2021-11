Will Smith sta condividendo un lato più vulnerabile di se stesso nel suo nuovo libro di memorie Will, incluso il modo in cui si è “innamorato” della sua co-star in Six Degrees of Separation Stockard Channing.

Smith – che aveva appena dato il benvenuto al figlio Trey con la sua allora moglie Sheree Zampino – è rimasto nel personaggio anche fuori dal set del film del 1993.

“Sheree ed io c’eravamo sposati da poco e avevamo avuto un bambino. Posso immaginare che questa esperienza amorosa sia stata a dir poco inquietante”, scrive Smith, 53 anni, nel suo libro di memorie, che uscirà il 9 novembre. “Aveva sposato un ragazzo di nome Will Smith e ora viveva con un ragazzo di nome Paul Poitier”, il nome del suo personaggio nel film. “E come se non bastasse, durante le riprese mi sono innamorato di Stockard Channing. Dopo che il film si è concluso, Sheree, Trey e io siamo tornati a Los Angeles”, continua l’attore e cantante. “Il nostro matrimonio da lì in poi è stato difficile. Mi sono ritrovato a desiderare disperatamente di vedere e parlare con Stockard.”

Ci sono molte storie così complicate e sfumate in Will. È uno sguardo sincero dell’infanzia spesso difficile di Smith; la fine della sua relazione con Zampino, 53 anni; il suo matrimonio di 23 anni con Jada Pinkett Smith, 50 anni; e il suo viaggio come padre di Trey, 29 anni, Jaden, 23 e Willow, 21. Nonostante i suoi decenni di successi nell’industria cinematografica e musicale, Smith afferma che la cosa a cui tiene maggiormente sono le relazioni personali. “Amare ed essere amati è la più alta ricompensa umana”, scrive sul libro.

Non è la prima volta che Will si apre sui suoi sentimenti per Channing. In un’intervista con Esquire nel febbraio 2015, Smith ha parlato dei “pericoli” del mondo della recitazione.

“Con Six Degrees of Separation, ho avuto un assaggio del pericolo di andare oltre il set”, ha detto alla rivista. “Il mio personaggio era innamorato del personaggio di Stockard Channing. E in realtà nella vita reale mi sono innamorato di Stockard Channing”.

Quando è stato chiesto a Channing un commento su questa vicenda lei ha detto a Page Six di essere “lusingata”.

“Beh, sono molto lusingata”, ha detto Channing a un evento “Six Degrees of Stockard Channing” nel marzo 2015. “È una cosa meravigliosa… L’ho adorato dalla prima volta che l’ho visto perché ho pensato fosse davvero dolce. Mi sentivo molto protettiva nei suoi confronti, perché era il suo primo grande lavoro. È incredibile per me sentire che si sentiva così, sono felice”.