Will Smith è un attore di Filadelfia classe 1968. Senza dubbio uno degli attori più amati e seguiti a livello mondiale diventato famoso dopo aver recitato, dal 1990 al 1996, nella serie tv Willy, Il principe di Bel Air per poi diventare protagonista di film d’importanza internazionale come Io, Robot, Hitch – Lui si che capisce le donne, La ricerca della felicità, Io sono leggenda, Sette anime e Collateral Beauty per citarne alcuni.

Nonostante questo e nonostante il suo talento, non aveva mai vinto un Oscar. Premio che, però, è arrivato ieri e se lo è aggiudicato come migliore attore protagonista per il film King Richard – Una famiglia vincente dove veste i panni di Richard Williams, padre delle tenniste Serena e Venus. Tuttavia questo importante traguardo che ha finalmente raggiunto nella sua carriera è passato in secondo piano per un gesto da lui compiuto. Per chi non sapesse cosa è successo, facciamo un salto indietro e torniamo a questa notte. E più precisamente a quando Chris Rock, sul palco, ha fatto una battuta di pessimo gusto su Jada Pinkett, la moglie di Will Smith. Da qualche mese sappiamo che l’attrice soffre di alopecia e, per questo motivo, ha deciso di rasare a zero i capelli.

Chris Rock ha fatto una battuta davvero infelice nei confronti della signora Smith e l’attore non è riuscito a trattenersi: è salito sul palco dove, tra la sorpresa generale di tutti, ha tirato un pugno a Rock tornando poi al suo posto ed urlandogli, in modo non del tutto educato, di non dover più nominare sua moglie. Inizialmente si pensava fosse una gag preparata, ma purtroppo non era così. Certo, Chris Rock ha sbagliato da parte sua poiché non doveva ironizzare su un problema del genere, ma il pubblico ha condannato anche Will Smith perché non doveva reagire così: è giusto difendere la propria moglie, ma la violenza non è mai la soluzione adatta, soprattutto in diretta mondiale. Subito dopo Will Smith ha ritirato la tanto agognata statuetta e, tra le lacrime, ha fatto il suo discorso:

“Richard Williams era un difensore accanito della sua famiglia… In questo momento della mia vita mi sento sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare ed essere su questa terra, sono stato chiamato ad amare le persone, a proteggerle. Voglio essere un messaggero di amore”.

Will Smith durante il discorso agli Oscar

Si è scusato con i suoi colleghi, anche se non direttamente con Chris Rock, ed ha affermato che spera che l’Academy lo possa invitare nuovamente nonostante l’episodio poco piacevole che l’ha visto protagonista. Una decisione che non sembra essere scontata visto che subito l’Academy ha condannato il gesto affermando che non perdona nessuna forma di violenza. Da stanotte non si parla d’altro ed ora potrebbero esserci delle novità non positive per Will Smith. Gli addetti del settore, intervistati dal New York Post, hanno usato parole molto dure:

“L’Academy ha linee guida rigorose nel suo codice di condotta.”

Come se non bastasse, una fonte molto autorevole e conosciuta ad Hollywood, ma che preferisce rimanere nell’anonimato, ha rivelato che:

“Non c’è posto nell’Accademia per le persone che abusano del loro status, potere o influenza in un modo che viola gli standard. L’Accademia è categoricamente contraria a qualsiasi forma di abuso, molestia o discriminazione sulla base di genere, orientamento sessuale, razza, etnia, disabilità, età, religione o nazionalità. Il Consiglio dei governatori ritiene che questi standard siano essenziali per la missione dell’Accademia e riflettano i nostri valori”.

Da parte sua, Chris Rock probabilmente si è accorto dell’errore fatto ed ha deciso di non sporgere denuncia, altrimenti Will Smith avrebbe rischiato fino a sei mesi di carcere e ben 100mila dollari di multa. Non ci resta altro che aspettare e vedere se davvero Will Smith dovrà dire addio al suo primo Oscar.

E tu cosa ne pensi di quello che è successo? Stai dalla parte di Will Smith oppure, come molti, condanni il suo gesto? Ti aspettiamo nei commenti!