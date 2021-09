Se avete amato e vi siete appassionati alla serie Sex and the City, apprezzandone tutti i personaggi, non potete non ricordare il timido, tenero e impacciato Stanford Blatch, l’amico del cuore di Carrie Bradshaw, interpretata dall’attrice Sarah Jessica Parker.

A comunicare la triste notizia è stato il figlio di Willie Garson (Bolle di sapone, Cosa fare a Denver quando sei morto, Innamorarsi a Manhattan), scegliendo di non dare alcun particolare a proposito del decesso del padre, avvenuto il 21 settembre. Si sapeva da tempo, però, che l’attore lottava contro un tumore al pancreas già da diversi anni, presumibilmente la causa della sua morte.

Molto toccanti le parole del figlio Nathan, adottato da Willie Garson quando aveva solo otto anni, per dare l’annuncio della dipartita e per ricordare suo padre:

“Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più divertente e intelligente che abbia mai conosciuto”

Chi era Willie Garson

L’attore Willie Garson, vero nome William Garson Paszamant, è nato nel New Jersey nel 1964. Sin da giovanissimo si era appassionato alla recitazioe, aveva studiato teatro e aveva conseguito un master in belle arti alla Yale School of Drama. Dopo essere approdato al mondo dello spettacolo, aveva raggiunto la notorietà interpretando piccoli ruoli in diverse serie televisive popolari negli anni ’80, tra cui Cheers, Family Ties e LA Law. È anche apparso in alcuni programmi di successo degli anni ’90 come The X-Files, Boy Meets World e Friends.

Il ruolo di Stanford Blatch ha occupato l’attore dal 1998 al 2004, ma è ricordato anche per aver ricoperto il ruolo del simpatico truffatore Mozzie in White Collar, al fianco dell’attore Matt Bomer (Flightplan – Mistero in volo, Non aprite quella porta – L’inizio, The Boys in the Band), e per aver prestato il suo volto anche in altre serie, quali Mr. Belvedere, Boy Meets World, CSI – Scena del crimine, Ally McBeal e molte altre ancora.

Willie Garson, anche se apparso di più sul piccolo schermo, è stato protagonista di moltissime pellicole fotografiche, seppure interpretando nella maggior parte dei casi ruoli minori. Recentemente aveva preso parte alla lavorazione della serie spin-off And Just Like That, il sequel di Sex and the City attesissimo da molti telespettatori fan della serie.

Molti i commenti di commiato nei riguardi dell’attore, toccante quello dell’attrice Cynthia Nixon – che ha interpretato il ruolo dell’avvocatessa Miranda Hobbes nella serie Sex and the City, che ha scritto sul suo profilo personale di Twitter:

“Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce, amicizia e tradizioni dello spettacolo. Era un professionista consumato, sempre.”

Willie Garson e Stanford Blatch, un grande successo televisivo

Stanford Blatch è apparso sin dalla prima stagione di Sex and the City, nei panni del facoltoso amico gay di Carrie Bradshaw, che lavorava con estrema rilassatezza, aveva un solo ciente, come talent scout. Timido, impacciato, alla ricerca del grande amore, è sempre stato presente nella vita delle ragazze, spesso accompagnandole nelle loro avventure.

L’uomo, molto vicino alla sua amica rispetto ai gusti sulla moda e sull’abbigliamento – spesso anche sugli uomini! -, è stato l’unico personaggio secondario al quale in diverse occasioni la serie ha dedicato una storia tutta sua. Stanford Blatch ha rappresentato il punto di vista di un omosessuale circa sesso e amore, e in più di un’occasione si è parlato delle sua vita, delle sue delusioni, della sua famiglia e delle sue relazioni.