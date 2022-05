Nei ricordi comuni è un piccolo orso giallo e morbido, con la passione per il miele e con tanti amici simpatici a tenergli compagnia. Ma tale immagine di Winnie the Pooh radicata nella nostra mente potrebbe cambiare per sempre, con l’arrivo di un film horror avente come protagonista proprio… il dolcissimo (qui non più tanto) personaggio creato da A.A. Milne.

I diritti in merito a Winnie the Pooh del resto da adesso sono liberi, ed ecco che il regista Rhys Frake-Wakelfield non ha perso occasione per realizzare una sua versione horror/splatter dell’orsetto.

Vediamo più nel dettaglio cosa ci dobbiamo aspettare da questo film.

La trama

Come dichiarato durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair proprio dal regista Frake-Wakelfield:

“Christopher Robin è stato allontanato da loro e non ha dato loro cibo, rendendo la vita di Pooh e Pimpi piuttosto difficile. Poiché hanno dovuto cavarsela da soli, sono diventati essenzialmente selvaggi. Quindi, sono tornati alle loro radici animali. Non sono più addomesticati: sono come un orso e un maiale feroci che vogliono andare in giro a cercare una preda”.

Una scena del film

La trama del film, infatti, si incentra su una serie di omicidi perpetrati proprio da Pooh e Pimpi, in un mix perfetto di horror e comicità, ma con anche una non da poco dose di splatter.

Il cast e le location

Non si hanno ancora notizie approfondite in merito al cast di “Winnie the Pooh: Blood and Honey“, ma ora come ora sappiamo che tra le protagoniste “umane” vi saranno le attrici Amber Doig-Thorne, Maria Taylor e Danielle Scott.

Dal punto di vista dei personaggi disneyani, invece, compariranno i sopracitati Winnie the Pooh e Pimpi, ma non Tigro, in quanto è ancora coperto da copyright.

Potrebbe esserci anche l’asinello Ih-Oh… il quale però, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato mangiato proprio da Pooh e Pimpi. Che allegria, eh?

Il film è stato girato in circa 10 giorni in Inghilterra, soprattutto nei pressi della foresta di Ashdown.

Non si hanno invece ancora dettagli certi in merito all’uscita del film.