Già dalla scena di apertura e dai giochi della telecamera, capisci che X è un film horror interessante. Se poi aggiungi altre due X al titolo di questa pellicola ottieni il ​​film che stanno realizzando i personaggi di X: un film porno. Un film porno le cui riprese diventano un incubo intriso di sangue. Si, siamo sul genere horror/slasher.

All’inizio di X vediamo un detective che indaga su una casa vuota. I pavimenti sono macchiati di sangue. Subito appare una schermata che ci riporta a 24 ore prima di quei fatti. Questo pone le basi per uno slasher originale, divertente e che strizza l’occhio agli anni ’70 e ’80 con un tocco oscuro e umoristico.

Quando un film slasher è fatto bene, può essere un’incredibile combinazione di divertimento e spavento. Nel 2022, abbiamo già visto slasher come Scream e Non aprite quella porta poiché Hollywood ha tentato di rilanciare i franchise classici. Ma quei due non erano slasher originali, mentre X lo è.

Il problema degli slasher è che si riducono agli stessi ingredienti essenziali: un gruppo di persone viene perseguitato e ucciso da un assassino. Ma X ha idee originali che rendono il film unico. Molti slasher presentano un assassino con una maschera spaventosa e gli spettatori non vedono l’ora di scoperchiare quella maschera per scoprire che dietro si celava uno dei personaggi principali. Tuttavia, la storia di X è strutturata in modo diverso. Gli assassini non indossano maschere… non ne hanno bisogno per incutere orrore.

Inoltre, mentre molti slasher presentano una grande scena piena di morte nelle fasi di apertura e continuano a creare cadaveri, X è molto paziente con la sua storia. Di conseguenza, la prima metà del film non presenta uccisioni, aumentando la nostra aspettativa di morte. Fortunatamente, il regista West mette in scena una storia affascinante con attori di film per adulti. La ripresa aerea col coccodrillo che insegue l’attrice inconscia del pericolo è un bellissimo pezzo di cinema.

riuscirà ad arrivare al molo o il coccodrillo la raggiungerà? La cosa bella è che lei non sa di avercelo alle spalle.

Quando inizia la seconda metà del film, la pellicola diventa completamente slasher. I personaggi vengono uccisi in modo sanguinoso e cruento e West dirige bene le sequenze horror. Fa scelte sagge con le sue angolazioni di ripresa così da riprendere al meglio le uccisioni. Questo film è deliziosamente inquietante e unico, con una violenza che si sposa perfettamente con la natura grafica di questo contesto cinematografico. Il sound design con dettagli come il ronzio delle api e l’acqua che gocciola creano continuamente suspense durante le sequenze horror.

Devo far complimenti a chi ha curato il montaggio e ovviamente anche al cast. Ah, chi c’è nel cast? Nel cast troviamo Mia Goth come Maxime. I feticisti apprezzeranno i primi piani sui suoi piedi. Anche Quentin Tarantino apprezzerà.

Questa scena mi ha ricordato un po’ Grindhouse di Quentin Tarantino.

Oltre a Mia troviamo Jenna Ortega nel ruolo di Lorraine. Brittanny Slow interpreta Bobby-Lynne. Kid Cudi interpreta Jackson. Kid Cudi è un famoso rapper che ogni tanto si diletta – e piuttosto bene – anche nella recitazione. Il vecchio Howard è interpretato da Stephen Ure. Dopo il ruolo in Scream, Jenna Ortega sta prendendo sempre più confidenza con il genere slasher. La recitazione migliore di questo film però, è sicuramente quella di Mia Goth, che comanda lo schermo con la sua presenza inquietante e accattivante.

E tu cosa ne pensi di X? Qual è il personaggio o la scena che ti è piaciuta di più? Dì la tua attraverso i commenti. Ti lascio al commento finale della recensione che puoi leggere qui sotto.