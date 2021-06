E’ uno dei film più attesi del momento, è pensato come un vero e proprio esperimento sociale, si tratta di X & Y – Nella mente di Anna. La regia è di Anna Odell, regista svedese che ha deciso di portare avanti, in prima persona, un esperimento che va a scavare nel concetto di identità, e nel rapporto maschile – femminile.

Il film, che si pone come uno dei prodotti più interessanti del momento, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 24 giugno.

Il trailer del film di Anna Odell, che vi mostriamo in cima all’articolo, ci apre subito uno scorcio su quello che vedremo nel film.

I protagonisti, Anna Odell e l’attore Mikael Persbrandt, che interpretano loro stessi, incontrano un gruppo di attori che verranno invitati ad interpretare i loro alter-ego. Sette famosi attori e attrici del Nord Europa, quindi, vengono coinvolti in questo esperimento sociale in un teatro di posa dove dovranno esaminare i comportamenti tra uomini e donne.

Tra i membri del gruppo, così, inizia un gioco senza regole, dove ben presto ci si trova a sperimentare conflitti, situazioni assurde e irreali, momenti di grande intensità, ma anche una certa dose di follia.

Nel trailer tutto viene elencato tramite le parole che scorrono tra un’immagine e un’altra, che ci suggeriscono tutto quello che troveremo nel film, oltre il film stesso: recitazione, finzione, realtà, amore, sesso…

Ecco con quali parole la regista Anna Odell ha raccontato il suo film – esperimento:

Voglio esaminare il concetto di identità e cosa significa essere umani.

[…]

Esamineremo sia la visione interna che quella esterna di noi stessi. Voglio andare dietro le nostre immagini mediatiche e

scoprire chi siamo veramente. In studio abbiamo allestito una stanza degli interrogatori, dove cercheremo la verità assoluta, Mikael ed io assegneremo a diversi attori i ruoli dei nostri alter- ego. Il film ritrarrà diversi lati di noi. Attraverso di loro, saremo in grado di far luce su chi siamo stati, chi siamo attualmente e chi vorremmo essere. Abbiamo anche costruito due stanze per psicologi, dove io e Mikael incontreremo il nostro psicologo individuale per poter elaborare ciò che accade in studio. Tutto il nostro lavoro si tradurrà in un lungometraggio.

[…]

La cosa davvero esaltante è che nessuno al di fuori del progetto saprà mai cosa è reale e cosa è finzione.

Anna Odell