Grandi novità per la serie Yellowstone – arrivata alla sua quarta stagione – che già dalla sua premiere promette grandi cose per questa annata, soprattutto perché al Dutton Ranch stanno per arrivare nuovi personaggi e, insieme a loro, moltissime nuove storie di vita, di morte e di nuovi arrivi.

ATTENZIONE AGLI SPOILER!

Se non volete avere notizie in anteprima e non desiderate avere alcuna anticipazione rispetto alla nuova stagione di Yellowstone non procedete nella lettura. Per chi, invece, vuole sapere subito qualcosa in più, sappiate che la famiglia Dutton potrebbe essere sopravvissuta a un attacco avvenuto alla fine della terza stagione.

Come gli autori ci hanno abituato, però, sappiate anche che la guerra che sta per scatenarsi sembra essere solo all’inizio e la prima vittima della quarta stagione è qualcuno molto amato nel cast. Ma andiamo con ordine… siete pronti? Eravamo rimasti con il fiato sospeso alla fine della terza stagione dello show.

Una scena tratta da Yellowstone.

Yellowstone 4: tutte le novità a partire da dove eravamo rimasti

La premiere di due ore della quarta stagione, andata in onda il 7 novembre, è iniziata con la fine degli eventi del finale della terza stagione, con John, l’attore Kevin Costner (The Untouchables – Gli intoccabili, Bull Durham – Un gioco a tre mani, Le parole che non ti ho detto), portato in ospedale per curare la sua ferita da arma da fuoco. Intanto Beth – ovvero Kelly Reilly (L’appartamento spagnolo, Ti presento un amico, Il paradiso per davvero) – contusa e sanguinante è temporaneamente incapace di sentire, anche se riesce ancora capace di accendersi una sigaretta, dopo che una scatola è esplosa davanti a lei, e a Kayce, interpretato da Luke Grimes (Cinquanta sfumature di grigio, Freeheld – Amore, giustizia, uguaglianza, Into the Ashes – Storia criminale), che ha risposto al fuoco di coloro che sono venuti contro di loro facendo esplodere le loro pistole.

Guerra aperta, quindi! Gran parte della prima ora di messa in onda, inoltre, con la prima puntata della quarta stagione che ha come titolo Half the Money è stata incentrata sui Dutton che tentavano di rimettersi in piedi e, in particolare John, che non era felice di essere stato dimesso dall’ospedale. Per passare, poi, a una scena più domestica in cui si discute dell’utilizzo di determinati macchinari che potrebbero risolvere i problemi di salute dell’uomo, insieme a un auspicabile periodo di riposo che solo una camera di ospedale potrebbe fornire.

La rabbia di Beth, comunque, nella puntata andata in onda era manifestata in maniera evidente e, anche se diretta in più direzioni, più di tutto il resto canalizzata contro Jamie – interpretato dall’attore Wes Bentley (There Be Dragons – Un santo nella tempesta, Underworld – Il risveglio, Mission: Impossible – Fallout), nel cui ufficio si è precipitata, lanciando oggetti d’infanzia e minacciando di ucciderlo lei stessa, convinta che fosse stato lui a colpire tutti gli altri.

Yellowstone 4: cosa succede nella premiere

Alla fine dell’episodio, però, Roarke – ovvero l’attore Josh Holloway (Battle of the Year – La vittoria è in ballo, Wild – Agguato sulle montagne, Intelligence) – era solo, a pescare, quando Rip, interpretato da Cole Hauser (Die Hard – Un buon giorno per morire, Attacco al potere – Olympus Has Fallen, Running with the Devil – La legge del cartello) gli si è avvicinato con un dispositivo di raffreddamento chiedendogli se fosse suo. Sebbene Roarke continuasse a dire di no, Rip si è avvicinato insistendo, e poi aprendolo ha lanciato il contenuto – un serpente a sonagli – addosso a Roarke.

La situazione, aggravata dallo scuotimento dell’oggetto da parte di Rip, si è subito rivelata pericolosa e il serpente ha attaccato Roarke direttamente sulla faccia. Durante la premiere della quarta stagione, inoltre, Holloway lo aveva cripticamente preso in giro dicendo che il suo personaggio avrebbe “ottenuto il suo”, ed ecco il risultato. Roarke, preso in pieno dal serpente, è corso nel bosco, ma è stato inutile: il veleno ha funzionato velocemente e l’uomo è collassato e poi è morto con Rip in piedi sopra di lui, con uno stivale sul petto. A marzo, Variety aveva riferito che Holloway aveva già in programma un altro concerto, anche se all’epoca non era chiaro se sarebbe riuscito a destreggiarsi su entrambi i piani, serie tv e concerti, e adesso i fan hanno avuto una risposta.

Mentre lo spettacolo ha perso un personaggio, tuttavia, ne ha guadagnati altri. Quando Beth era in ospedale a far visita a suo padre, ha finito per legare con un adolescente di nome Carter, l’attore Finn Little (Quelli che mi vogliono morto, Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare, Angel of Mine) il cui padre stava morendo. È rimasta con lui quando il dottore gli ha dato la brutta notizia che suo padre non aveva più attività cerebrale e ha combattuto per lasciare che Carter lo salutasse, e il ragazzino ha finito per tornare a casa con Beth.

Nel secondo episodio – intitolato Phantom Pain – che fa parte del blocco di due ore della premiere, il giovane Carter, dopo aver cercato di mettere a segno una rapina, ha detto al poliziotto che lo ha prelevato che Beth era la sua tutrice. Naturalmente lei non sembrava essere d’accordo con questa bugia, ma quando il poliziotto le ha detto che il mondo sarebbe stato migliore se il ragazzo “stanotte fosse andato a dormire e non si fosse svegliato la mattina”, ha cambiato idea.

Sebbene all’inizio né Rip né John fossero troppo sicuri di Carter, il suo arrivo è stato una manna dal cielo poiché Jimmy – ovvero l’attore Jefferson White (Le regole del delitto perfetto, Elementary, House of Cards) era troppo malmesso dopo la caduta da cavallo per continuare a lavorare al ranch. Gli episodi della premiere si sono conclusi con una nota emotiva ma ancora piena di speranza, soprattutto quando John ha portato fuori un cavallo per una cavalcata mattutina come parte della sua terapia fisica, lasciando Carter a gestire la stalla. Ma sembra essere solo una breve calma prima di un’altra tempesta, soprattutto a causa di Caroline Warner – l’attrice Jacki Weaver (Widows – Eredità criminale, Le ragazze del Pandora’s Box, Penguin Bloom) -, che ha fatto il suo debutto nel secondo episodio dello show: se infatti la gente pensava che Roarke fosse un male per i loro affari, almeno era il diavolo che conoscevano. Caroline, invece, la presidente di Market Equities, vuole acquisire il ranch e i suoi metodi saranno altrettanto pericolosi, anche se sembra molto più buona di ciò che in realtà è.