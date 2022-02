L’attore Forrie J. Smith (Perdita Durango), che fa parte del cast della serie Yellowstone, non parteciperà ai prossimi Screen Actors Guild Awards a causa delle regole che richiedono a tutti i partecipanti di essere vaccinati contro il Covid-19.

Tempi duri anche per le star, quindi, perché la pandemia ha lasciato, oltre a strascichi sanitari, emotivi e tutto ciò che conosciamo, anche una serie di nuove regole per il mondo del cinema e della televisione che, di fatto, hanno cambiato e stravolto tutto ciò che c’era di antecedente al Covid-19.

Su molti set, oltre al tampone sanitario che determina o meno la positività al virus, viene richiesto il vaccino. E così anche per molte iniziative ed eventi che riguardano le promozioni di film e serie televisive e, ovviamente, anche per le cerimonie di premiazione. Quello, per l’appunto, che è successo a Forrie J. Smith, che rivendica la sua scelta di non voler aderire alla campagna vaccinale.

Forrie J. Smith si scusa con i suoi colleghi di Yellowstone

L’attore, quindi, pare irremovibile e deciso rispetto a una scelta che reputa assolutamente personali. Il cast di Yellowstone, arrivata alla quarta stagione con una serie di novità che vi abbiamo raccontato qui, è nominato nella prima categoria di ensemble in un dramma televisivo, insieme a una serie di molte altre serie di grande successo, ovvero: Successione, Squid Game, The Morning Show e The Handmaid’s Tale.

Questa nomination ha segnato la prima grande attenzione nei confronti di Yellowstone, che continua a crescere in ascolti e in successi, dopo quattro stagioni in onda. Forrie J. Smith ha deciso di pubblicare un video su sul profilo privato di Instagram, affermando che è contrario alle vaccinazioni e quindi non sarà ai SAG Awards alla fine di questo mese.

Pare che l’attore abbia duramente criticato le norme dei SAG Awards che per presenziare all’evento impongono a coloro che desiderino assistere di avere la terza dose (booster) più un tampone negativo effettuato entro le 48 ore dalla cerimonia, oltre ovviamente all’obbligo di indossare la mascherina protettiva.

La dichiarazione di Forrie J. Smith, condivisa con i suoi follower di Instagram in cui si scusa con tutti, non lascia ovviamente nessuno spazio alla possibilità che l’attore faccia un passo indietro e decida di vaccinarsi:

“Voglio scusarmi con tutti voi per non essere stati agli Screen Actors Guild Awards. Non voglio offendere nessuno. Non sono vaccinato ed è obbligatorio essere vaccinati. Non sono vaccinato, non mi farò vaccinare. Non sono stato vaccinato da quando ero un ragazzino. Non vaccino i miei cani, non vaccino i miei cavalli. Non ho mai avuto un vaccino antinfluenzale. Non lo farò mai. Credo che compromettano le tue immunità… Sono solo le mie convinzioni. Semplicemente non credo in quella roba. Qualunque cosa.”

Forrie J. Smith recita in Yellowstone nel ruolo di Lloyd Pierce, il veterano proprietario del ranch dal nome Dutton Ranch. L’attore è apparso in un ruolo ricorrente nelle prime due stagioni dello show prima di essere promosso a personaggio regolare nella terza stagione della serie. La stagione quattro, come molti fan sapranno, gli ha dato maggiore visibilità ed è stata quella in cui è apparso la maggior parte delle volte, interagendo con i colleghi protagonisti.

Nessun portavoce della Paramount ha ancora commentato le parole di Smith, i vincitori dei SAG Awards 2022 saranno annunciati il prossimo 27 febbraio.