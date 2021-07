Nell’attesa di scoprire cosa si deciderà sul futuro delle serie televisive e dei film inglesi sulle piattaforme di streaming europee, The Crown si conferma una serie di grande successo. Una serie tv amata dal pubblico poiché dà la possibilità di avvicinarsi al mondo dei reali, ma soprattutto di conoscere tutto ciò che succede in questo mondo “dorato” nel bene e nel male.

Un ottimo riscontro mondiale per The Crown tanto che in Svezia, sulla falsa riga del capolavoro inglese, hanno deciso di trasmettere una serie tv sulla vita di Re Carl Gustaf ed ora anche la Spagna ha preso la stessa decisione. Infatti, è in arrivo la The Crown spagnola che si intitolerà Yo, El Rey. Titolo preso dall’omonimo romanzo di Pilar Eyre, una delle massime esperte della famiglia reale spagnola. La serie parlerà della storia di Juan Carlos I, famoso re di Spagna, e sarà un lavoro di Javier Olivares insieme a The Mediapro Studio. Vedremo la vita privata di Re Juan Carlos: dal momento di massimo splendore del suo regno fino agli ultimi anni con la decadenza e la conseguente decisione di Juan Carlos di lasciare la sua Spagna, nell’estate 2020, dopo essere stato indagato per una corruzione da centinaia di milioni di dollari.

Juan Carlos di Spagna e la moglie Sofia

Yo, El Rey dovrebbe essere formata da tre stagioni, ciascuna con una decina di episodi. Così come in The Crown abbiamo avuto la possibilità di conoscere la Regina Elisabetta, anche qui conosceremo un Juan Carlos inedito con le sue paure, i suoi scandali, i problemi con la sua famiglia. Al momento non ci è dato sapere chi farà parte del cast e quando inizieranno le riprese, ma verosimilmente questo lavoro dovrebbe arrivare sul piccolo schermo il prossimo anno.

Ed a te piace The Crown? Cosa ne pensi della storia di Re Juan Carlos di Spagna? Ti aspettiamo nei commenti!