YOU 3 è appena stato reso disponibile su Netflix ma Penn Badgley (Verso la fine del mondo, Le cose che amo di te, Gossip Girl) ha deciso comunque di avvertire tutti i fan della serie con una frase che non lascia troppo spazio alle libere interpretazioni e appare abbastanza perentoria: “non fidatevi di Joe!”

È già disponibile in streaming la terza stagione della serie thriller tratta dai romanzi della scrittrice e sceneggiatrice statunitense Caroline Kepnes (Settimo cielo, La vita segreta di una teenager americana, Money for Nothing, Chicks for Free), dopo una lunga attesa durata quasi due anni, oggi ha finalmente debuttato YOU 3, con tutti gli episodi già disponibili su Netflix.

La serie, di cui vi abbiamo parlato più volte anticipandovi tutte le attese novità, ha come protagonista principale l’attore Penn Badgley nei panni del folle stalker omicida Joe Goldberg. Questa volta potremo iniziare la maratona degli episodi della terza stagione già sapendo che ce ne sarà una quarta, poiché lo show è stato già rinnovato da Netflix per un prossimo ciclo di episodi.

Penn Badgley avvisa i fan sulle pessime intenzioni di Joe in YOU 3

Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi dello show e, soprattutto, perché Penn Badgley ha sentito il bisogno di rivolgersi ai fan e di metterli in campana rispetto a ciò che accadrà? Cosa sta per succedere? Siete curiosi di sapere a cosa dobbiamo prepararci anche quest’anno ma, soprattutto, avete voglia di conoscere quale sarà la sorte che non solo attende il protagonista, ma che riguarda in particolar modo Love Quinn, interpretata dall’attrice Victoria Pedretti (Uncovering Eden, This Is Not A Love Letter, The Haunting), che aspettava un figlio proprio da Joe?

A quanto pare Penn Badgley ha rilasciato un’intervista a Entertainment Weekly fornendo alcune anticipazioni su questa terza stagione. Non contento, però, di tutti gli spoiler già rivelati, l’attore, che già in passato aveva preso le distanze dal suo personaggio invitando gli spettatori a non rendere romantica la figura di un assassino, ovvero la figura che lui interpreta in YOU, ha voluto un po’ strafare e continuare a dare anticipazioni.

Penn Badgley ci mette in guardia: “Joe è inaffidabile”

Penn Badgley, quindi, ci ha tenuto ad avvisare tutti prima che guardassero gli episodi, una specie di piccolo avvertimento:

“Joe all’inizio sembra sempre cambiato, lui ne è convinto. E visto che la serie è narrata attraverso il suo punto di vista, vuole convincere anche voi. Ma è un narratore inaffidabile. Vive da un’altra parte, i suoi vestiti sono un po’ cambiati, deve prendersi cura di una piccola creatura, ma non so quanto sia cambiato in realtà. L’unica cosa ad essere cambiata è la percezione che Joe ha di Love.”

E, a questo punto, è intervenuta anche l’attrice Victoria Pedretti, ovvero Quinn Love, nella serie la compagna di Joe Goldbeg, per dire la sua:

“Love vorrebbe che loro due si aprissero e parlassero in modo più diretto. Ma Joe non ha interesse a farlo. Per Joe, insomma, Love è diventata un mostro ed è solo l’ennesimo ostacolo lungo il suo percorso.”

Voi sapete cosa accadrà? Siete pronti a un finale davvero incredibile? Non vogliamo anticiparvi nulla di più, anche se a dare notizie in tal senso sono stati gli stessi protagonisti dello show e, nello specifico, ad esporsi di più è stato proprio Penn Badgley, visto che la notizia bomba riguarda lui.

Vi lasciamo, però, con la sua tenera dedica al figlioletto Henry, e vi consigliamo di guardare voi stessi le incredibili puntate di questa emozionante stagione: